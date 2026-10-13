Son Dakika | Panama'da bir deprem daha

Orta Amerika ülkesi Panama'da 6,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssüne ve büyüklüğüne ilişkin verileri paylaştı. Sivil savunma ekipleri, depremin ilk tespitlere göre herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadığını açıkladı.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ RİO GRANDE

USGS'in açıklamasına göre depremin merkez üssü, başkent Panama'ya yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Rio Grande kentinin 18 kilometre batısında yer alıyor. Depremin derinliği 10 kilometre, büyüklüğü ise 6,1 olarak ölçüldü. Söz konusu veriler, depremin sığ bir noktada meydana geldiğini gösteriyor.

İLK TESPİTLERE GÖRE CAN VE MAL KAYBI YOK

Sivil savunma ekiplerinin ilk tespitlerine göre deprem, herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadı. Yetkililer, bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Depremin etkilediği alanlarda incelemelerin devam ettiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Panama'da 9 Ekim'de 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Bu depremde 30 kişi yaralanmış, yüzlerce kişi evsiz kalmıştı. Ülkede son dönemde art arda yaşanan sarsıntılar, bölgede deprem riskine ilişkin endişeleri artırmış durumda.

AA