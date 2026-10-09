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Halk TV Dünya 7.7’lik depreme canlı yayında yakalandılar! Stüdyo beşik gibi sallandı sunucular neye uğradığını şaşırdı

7.7’lik depreme canlı yayında yakalandılar! Stüdyo beşik gibi sallandı sunucular neye uğradığını şaşırdı

Panama açıklarındaki 7.7'lik deprem canlı yayına yansıdı. Stüdyoda yaşanan panik kameralara yansıdı.

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Panama’nın güney kıyıları açıklarında meydana gelen şiddetli depremin ardından Pasifik kıyısındaki bazı bölgeler için tsunami uyarısı yapıldı. Sarsıntıya canlı yayın sırasında yakalanan televizyon ekibinin yaşadığı korku dolu anlar kameralara yansıdı.

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CANLI YAYINDA KORKU DOLU ANLAR

Deprem sırasında canlı yayında olan televizyon ekibi sarsıntıya yayındayken yakalandı. Görüntülerde stüdyonun şiddetle sallandığı, sunucuların ve ekip üyelerinin dengelerini korumakta zorlandığı görüldü.

Sarsıntının şiddeti ve yayındakilerin yaşadığı panik kameralara anbean yansıdı.

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DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ AÇIKLANDI

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre, Panama açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü 7,7 olarak bildirildi. Depremin merkez üssünün Pitaloza Arriba yerleşiminin yaklaşık 14 kilometre güneybatısında olduğu belirtildi. Türkiye saatiyle 20.56’da kaydedilen depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği aktarıldı.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Şiddetli depremin ardından Pasifik kıyısındaki bazı bölgeler için tsunami uyarısı yayımlandı. Uyarı kapsamındaki bölgeler arasında Panama, Kolombiya, Kosta Rika ve Ekvador’un bulunduğu bildirildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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