Son Dakika | Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu

2026 Nobel Barış Ödülü’nün sahibi, Güney Afrikalı hukukçu ve eski Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıcı Navi Pillay oldu. İnsan hakları ihlalleri, savaş suçları ve soykırımla mücadele alanındaki çalışmalarıyla tanınan Pillay, uluslararası hukukun güçlendirilmesine yönelik çabaları nedeniyle ödüle layık görüldü.

Navi Pillay, hukuk kariyerini ayrımcılık ve insan hakları ihlalleriyle mücadeleye adadı. Güney Afrika’da apartheid rejiminin devam ettiği yıllarda hukuk eğitimi alan Pillay, meslek hayatının ilk dönemlerinden itibaren ırk ayrımcılığına karşı mücadele etti.

İNSAN HAKLARI MÜCADELESİYLE ÖNE ÇIKTI

Uluslararası alanda önemli görevler üstlenen Pillay, Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargıç olarak çalıştı. Daha sonra Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde görev alan hukukçu, savaş suçları ve insanlığa karşı suçların soruşturulması ve yargılanması süreçlerinde rol oynadı.

Pillay, 2008-2014 yılları arasında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri olarak görev yaptı. Bu dönemde dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan insan hakları ihlallerini gündeme taşıdı ve uluslararası toplumun sorumluluklarına dikkat çekti.

FİLİSTİN VE MYANMAR DOSYALARINDA GÖREV ALDI

Pillay’ın çalışmaları, uluslararası hukuk kapsamında ele alınan kritik dosyaları da içeriyor. İşgal altındaki Filistin topraklarına ilişkin BM soruşturma komisyonunda görev alan hukukçu, Myanmar’ın Rohingya Müslümanlarına yönelik eylemleri nedeniyle soykırımla suçlandığı davada da Uluslararası Adalet Divanı sürecinde yer aldı.

Nobel Barış Ödülü, uluslararası hukukun korunması ve güçlendirilmesi yönündeki çabaların yanı sıra barışın geliştirilmesine yaptığı katkılar nedeniyle Pillay’a verildi.

2026 Nobel Barış Ödülü’nün 10 Aralık’ta Norveç’in başkenti Oslo’da düzenlenecek törenle takdim edilmesi bekleniyor.