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Halk TV Dünya 2026 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi belli oldu

2026 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi belli oldu

2026 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi belli oldu. Ödülü Kanadalı yazar Anne Carson kazandı.

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2026 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi belli oldu
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Dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan Nobel'de, edebiyat kategorisinin kazananı belli oldu.

2026 Nobel Edebiyat Ödülü, şiir ile düzyazı arasındaki sınırları kaldıran ve Antik Yunan edebiyatını çağdaş anlatımlarla buluşturan Kanadalı şair, yazar ve klasik filolog Anne Carson'a verildi.

2026 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi belli oldu - Resim : 1

TARİHE GEÇTİ

İsveç Akademisi, Carson'ı "klasik geleneğe neşeli bir diyalogla oynayan, çağdaş edebiyat için yeni biçimler yaratan cesur ve yenilikçi külliyatı" nedeniyle bu ödülle taçlandırdığını belirtti. Bu ödülle birlikte Carson, Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan ilk Kanadalı kadın şair olarak tarihe geçti.

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21 Haziran 1950'de Toronto'da doğan Carson, Toronto Üniversitesi'nde Latince ve Yunanca eğitimi alarak lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini aynı okulda tamamladı.

McGill Üniversitesi, Michigan Üniversitesi, NYU ve Princeton gibi kurumlarda klasik filoloji, karşılaştırmalı edebiyat ve yaratıcı yazarlık dersleri verdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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