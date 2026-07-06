Son Dakika │ NATO Genel Sekreteri Rutte'ye Deniz Göktaş'ı sordular

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, zirvenin ittifakın savunma kapasitesini güçlendirecek kararlar açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Rutte şu açıklamayı yaptı:

"Bütün ittifakımızın ne kadar güçlü olduğu konusunda hemfikir olduk ve herkes yüzde 5 konusunda anlaştı. Şu anda Ankara'da somut sonuçları izliyoruz. Elbette daha fazla yatırıma ve kaynağa ihtiyacımız var. Avrupalı müttefikler ve Kanada harcamalarını ABD ile eşitleme aşamasında. Bütün doğu yakamızda ve Baltık yakasında gücümüzü artırıyoruz, Ukrayna'yı desteklemeye devam ediyoruz. Buradaki yatırım gerçek ve ekonomik gücümüzü askeri kapasiteye dönüştürmek gerektiği için yapıyoruz. Yeniliği merkezime almaya çalışıyoruz. Yarın gerçekleştireceğimiz endüstri görüşmeleri de önemli bir platform olacak. 10 milyarlarca yeni proje açıklayacağız ve bu şekilde caydırıcılığımızı güçlendireceğiz. Burada sadece savuna değil, ekonomi ve yenilik odaklıyız. Kendi güvenliğimize yatırım yapıyoruz ve kendi toplumlarımızı güvende tutmak için neler yapabileceğimizi görmek istiyoruz. Rusya, Ukrayna'ya saldırmaya devam ediyor. Bizim hava savunmasına verdiğimiz destek ile Ukrayna tarih yazmaya devam ediyor. Ukrayna'nın ihtiyacı olan her şeye sahip olması gerektiğine inanıyoruz. Ukrayna'nın güvenliği, güvenliğimiz ile doğrudan ilişkili. Burada savunmamız üzerine yapacağımız yatırımlar üzerine konuşacağız. Kendi endüstriyel bilgilerimizi masaya yatıracağız. Putin'e de ne kadar kararlı olduğumuzu göstereceğiz. NATO'nun güvenlik sağlama arzusunu ortaya koyacağız. NATO olarak ortaklarımızla birlikte güvenliği önceliğimiz haline getirdiğimizi göstereceğiz."

"BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ"

Rutte, "(ABD) Arkansas'tan Ankara'ya kadar olan bölgede (savunma sanayi yatırımlarımızla) ekonomilerimizi de güçlendireceğiz. Hep birlikte dünya ekonomisinin neredeyse üçte ikisini temsil ediyoruz. Biz birlikte güçlüyüz. Caydırıcı bir savunma yapımız olacak. Tüm doğu kanadımızda, Arktik ve Kanada olmak üzere tüm bölgede güçleniyor. Daha güçlü bir Avrupa daha güçlü bir NATO demek."

“Savunmalarımızla birlikte ekonomilerimizi de güçlendireceğiz, inovasyonumuzu da yapacağız ve on binlerce işçiye istihdam sağlayacağız.”

“(Çin’in Güney Pasifik’teki füze denemesi) Çin hakkında naif olamayız. Artık her yer birbiriyle bağlantılı. Pasifik’te olan transatlantik bölgesine de etki ediyor.”

DENİZ GÖKTAŞ SORUSU

Rutte'ye NATO gözaltıları ve komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanması da soruldu. Hollandalı bir gazeteci "Ev sahiplerine teşekkür ettiniz. Son birkaç hafta içinde burada muhaliflere ve özellikle bir komedyene yönelik atılan adımlar var. Ankara sizce liberal demokrasilerin toplanması için en iyi yer mi? Bu konular Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşülecek mi?" sorusunu sordu.

Rutte "Demokrasi seçimden çok daha fazlasıdır. Aynı zamanda özgür medya demektir, bağımsız medya demektir. İstediğiniz tüm soruları sorabilmeniz, istediğiniz yazıları yazabilmeniz, istediğiniz araştırmaları yapabilmeniz demektir. Demokrasi aynı zamanda tabii ki istedikleri gibi gösteri yapabilmeleridir. Bu sadece özgür seçimler anlamına gelmez. Medyaya geldiğiniz zaman tabii ki NATO içinde medyanın NATO toplantılarına erişebilmesi de çok önemlidir." yanıtını verdi.