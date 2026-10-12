Son Dakika | Kuzey Kore Japonya'ya doğru füze fırlattı: Güney Kore acil toplandı

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin doğu kıyısına doğru balistik füze fırlattığını duyurdu. Japonya Sahil Güvenlik, fırlatma üzerine uyarı yayımladı. Güney Kore ordusu, füzenin havada 900 kilometreden fazla yol aldığını belirtti. Ordu, bunun Pyongyang'ın güç gösterisi olma ihtimalinin yüksek olduğunu kaydetti.

KUZEY KORE DOĞU KİYISINA BALİSTİK FÜZE FIRLATTI

Güney Kore, Kuzey Kore'nin doğu kıyısına balistik füze fırlattığını açıkladı. Japonya Sahil Güvenlik, fırlatma üzerine uyarı yayımladı. Güney Kore ordusu, fırlatmaya ilişkin değerlendirmesinde bulundu.

FÜZE HAVADA 900 KİLOMETREDEN FAZLA YOL ALDI

Güney Kore ordusu, füzeyi fırlatıldıktan sonra takip etti. Ordunun açıklamasına göre füze, havada 900 kilometreden fazla yol aldı. Ordu, bunun Pyongyang'ın bir güç gösterisi olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

GÜNEY KORE'DEN ACİL GÜVENLİK TOPLANTISI

Güney Kore Ulusal Güvenlik Konseyi, füze fırlatması nedeniyle acil toplantı düzenledi. Başkanlık ofisi, fırlatmayı kınadı. Açıklamada, "Kuzey Kore'nin füze fırlatmaları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ediyor ve derhal durdurulmalı." denildi.