Son Dakika | İsrail'e giden uçakta bomba ihbarı: Yolcular acil tahliye edildi

İsrail'in en büyük uluslararası havalimanı Ben Gurion'da, New York'tan gelen Delta Havayolları uçağıyla ilgili bomba ihbarı üzerine güvenlik önlemleri devreye girdi. 13 Ekim sabahı yaşanan olayda, uçakta patlayıcı bulunduğunu öne süren isimsiz ihbarın ardından yolcular tahliye edildi.

İsrail basınında yer alan bilgilere göre, Tel Aviv yakınlarındaki havalimanına iniş yapan uçak, diğer uçaklardan ve olağan operasyonlardan uzak bir alana yönlendirildi. Güvenlik ekipleri, yolcuların terminale alınmasının ardından uçakta detaylı arama gerçekleştirdi.

İhbarın doğruluğu henüz kesinlik kazanmazken, olayın nasıl ortaya çıktığı ve ihbarın kim tarafından yapıldığı araştırılıyor. İsrail polisi de olayla ilgili soruşturma başlattı.

Güvenlik birimleri, olası bir tehdidi dışlamak amacıyla uçakta inceleme yürütürken, aramada patlayıcı ya da şüpheli bir nesne bulunup bulunmadığına ilişkin kesinleşmiş bir bilgi paylaşılmadı.