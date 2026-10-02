İsrail uçağında bıçaklanan pilot kokpitte yaşanan dehşeti anlattı!

Dubai'den Tel Aviv'e gitmek üzere havalanan Flydubai uçağında yaşanan bıçaklı saldırının ardından kaptan pilot Smit Machchhar, olay sırasında yaşadıklarını ilk kez ayrıntılı şekilde anlattı. Hastanede tedavi gören Machchhar, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yaptığı görüntülü görüşmede, ağır yaralı olmasına rağmen uçağın kontrolünün yeniden sağlanması için mücadele ettiğini söyledi.

GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

Yaklaşık 10 dakika süren görüşmede burnunda bir tüp, başında ve ellerinde bandajlar bulunan Machchhar'ın zaman zaman gözyaşlarını sildiği görüldü. Abu Dabi'de tedavi edilen Hint pilot, saldırı sırasında hem kendi hayatı hem de uçaktaki yolcular için mücadele ettiğini belirtti.

Machchhar, “Kendi hayatımı kurtarmaya çalışıyordum ama bütün bu insanların (yolcuların) ölmesine izin veremeyeceğimi biliyordum” dedi.

"UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜNÜ FARK ETTİM"

Saldırının ardından uçağın kontrolünü yeniden sağlamak için verdiği mücadeleyi anlatan Machchhar, olay sırasında çok sayıda yara aldığını ve bir süre yere yığıldığını söyledi.

Pilot, “Uçağın düştüğünü fark ettim... Yere yığılmıştım. Kendi kendime, ‘Kapı hemen önümde, tek yapmam gereken onu açmak’ dedim. Bunu başardım ve insanlar içeri girdi” ifadelerini kullandı.

Machchhar, 17 yıldır pilotluk yaptığını, bunun 11 yılını kaptan pilot olarak geçirdiğini belirterek saldırının ardından yaşananları şöyle anlattı:

“Uçağın düşeceğini anladım. Çok sayıda yara almıştım ve yere düşmüştüm.”

Kaptan, bu sözleri sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

UÇAK BİR ANDA 5 BİN METRE İRTİFA KAYBETTİ

Olay, Flydubai'nin FZ1073 sefer sayılı Dubai-Tel Aviv uçuşu sırasında meydana geldi. Uçak, Tel Aviv'e ilerlediği sırada Suudi Arabistan'ın Tebük Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Uçakta 166'sı İsrailli olmak üzere toplam 174 yolcu bulunduğu belirtildi.

Yolcuların aktardığı bilgilere göre yardımcı pilot, kokpitte kaptan Machchhar'a bıçakla saldırdı. Saldırı sırasında uçak yaklaşık bir dakika içerisinde 5 bin metre irtifa kaybetti.

Ağır şekilde yaralanan Machchhar buna rağmen kokpit kapısını açmayı başardı. Bunun üzerine bazı yolcular kokpite girerek saldırganı etkisiz hale getirdi ve uçağın kontrolünün yeniden sağlanmasına yardımcı oldu.

KUMANDAYI YOLCU ELE ALDI

Olay sırasında kokpite giren yolculardan Yaniv Hayoun'un müdahalesi de İsrail basınında geniş yer buldu.

Tesisatçı olduğu belirtilen Hayoun, saldırganın kokpitten çıkarılmasının ardından uçağın kumandasını tuttuğunu ve televizyon programlarında gördüğü bilgilerden yararlanarak uçağın uçuş hattını düzeltmeye çalıştığını anlattı.

Böylece kokpitte başlayan saldırı, kısa süre içerisinde yolcuların da müdahil olduğu bir mücadeleye dönüştü.

KAPTAN BAE'YE NAKLEDİLDİ

Machchhar, saldırının ardından önce Suudi Arabistan'da tedavi altına alındı. Yaralı pilot, perşembe günü Suudi Arabistan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne nakledildi.

Hindistan'ın Abu Dabi Büyükelçiliği, Machchhar'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve iyileşme sürecinin olumlu ilerlediğini açıkladı.

Hindistan Başbakanı Modi de görüşme sırasında kaptanın hızlı karar vermesinin uçaktaki yolcuların hayatlarının kurtarılmasında önemli rol oynadığını söyledi ve Machchhar'ın cesaretini övdü.

"YARDIMCI PİLOT KAPTANA SALDIRDI"

Olayla ilgili ilk resmi açıklamalardan biri Suudi Arabistan makamlarından geldi. Yetkililer, ön soruşturmanın yardımcı pilotun uçuş sırasında kaptana saldırdığını ortaya koyduğunu bildirdi.

Şüpheli daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderildi.

BAE Başsavcılığı ise soruşturmanın kapsamını genişletti. Yetkililer, olayın “herhangi bir terör faaliyeti veya amacıyla bağlantısının bulunup bulunmadığının ve önceden planlama ya da yönlendirme olup olmadığının belirlenmesi” amacıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İSRAİL "TERÖR SALDIRISI GİRİŞİMİ" DEDİ

Soruşturma henüz tamamlanmamışken İsrail makamları olayı “terör saldırısı girişimi” olarak nitelendirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırganın Umman vatandaşı olduğunu ve kendi ifadesine göre “aşırılıkçı ideolojik telkine maruz kaldığını” ileri sürdü. Netanyahu aynı zamanda saldırganın psikolojik sorunlarının bulunması ihtimalinin de araştırılması gerektiğini söyledi.

Olayın ardından Flydubai, Tel Aviv'e yönelik ve Tel Aviv'den kalkan uçuşlarını askıya aldı.

TRUMP'TAN İRAN AÇIKLAMASI

Olayın nedeni konusunda tartışmalar sürerken ABD Başkanı Donald Trump da İran ihtimaline ilişkin açıklama yaptı.

Trump, saldırının arkasında İran'ın bulunduğunun doğrulanması halinde Tahran'ın “çok ağır bir darbe” alacağını söyledi.

İran'ın saldırının arkasında olup olmadığı sorulan Trump, “Duyduklarıma dayanarak cevabın evet olduğunu düşünüyorum ancak şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

SALDIRININ NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Flydubai uçağındaki saldırının kesin nedeni ise henüz ortaya çıkarılamadı. Soruşturmanın, saldırganın motivasyonunun yanı sıra olası bir örgüt, devlet veya terör bağlantısının bulunup bulunmadığına da odaklandığı belirtildi.