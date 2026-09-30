Son Dakika | İsrail uçağında pilotlar birbirini bıçaklamış

Dubai'den Tel Aviv'e gitmek üzere havalanan Flydubai uçağında yaşananlar, Ortadoğu hava sahasında büyük paniğe neden oldu. İsrail basınındaki iddialara göre uçuş sırasında Rus kaptan pilot ile Ukraynalı yardımcı pilot arasında kavga çıktı ve arbede sırasında pilotlardan biri diğerini bıçakladı. Uçağın aniden irtifa kaybetmesi ve acil durum sinyali göndermesi üzerine İsrail savaş uçaklarını havalandırırken, FZ1073 sefer sayılı uçak rotasını değiştirerek Suudi Arabistan'a indi.

KOKPİTTEKİ KAVGA PANİĞE NEDEN OLDU

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinden İsrail'in Tel Aviv kentindeki Ben Gurion Havalimanı'na gitmek üzere havalanan Flydubai'ye ait FZ1073 sefer sayılı uçakta yaklaşık 174 kişi bulunuyordu.

Uçuş sırasında uçağın hareketlerinde olağandışı değişiklik yaşandı. Uçak bir anda irtifa kaybetmeye başlarken, acil durum kodları da devreye girdi. İlk olarak uçağın kaçırılmış olabileceği değerlendirildi.

Ancak daha sonra İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada olayın bir uçak kaçırma vakası olmadığı bildirildi.

İsrail basınında yer alan bilgilere göre asıl kriz kokpitte yaşandı. İddialara göre iki pilot arasında uçuş sırasında fiziksel kavga çıktı.

BİR PİLOT DİĞERİNİ BIÇAKLADI İDDİASI

Olayla ilgili soruşturmada en dikkat çekici iddialardan biri, pilotlardan birinin diğerini kesici bir cisimle yaralamış olabileceği yönünde oldu.

İsrail merkezli i24 News ve diğer İsrail basın kuruluşlarında yer alan iddialara göre kavga sırasında pilotlardan biri yaralandı. Bazı kaynaklar, pilotun bıçaklandığı ihtimali üzerinde durulduğunu aktardı.

İsrail Hayom'un haberinde ise olayın uçağın ani şekilde aşağı yönelmesiyle başladığı öne sürüldü. Habere göre bir pilotun intihara kalkışarak uçağın burnunu aşağıya doğru kırmasının ardından diğer pilot müdahale etti ve iki pilot arasında fiziksel mücadele başladı.

Ancak uçağın kasten düşürülmeye çalışıldığı ve bıçaklama olayının tam olarak nasıl gerçekleştiği henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmadı.

UÇAK BİR ANDA BİNLERCE METRE ALÇALDI

Uçağın hareketleri sırasında yaşanan irtifa kaybı da olayın boyutunu gözler önüne serdi.

Uçuş takip verilerine göre Flydubai uçağı kısa süre içerisinde yaklaşık 4 bin metrelik irtifa kaybı yaşadı. Uçağın bu sırada acil durum sinyalleri göndermesi, İsrail makamlarının alarma geçmesine neden oldu.

Uçak ayrıca kısa süreliğine 7500 kodunu kullandı. Havacılıkta 7500 kodu, uçağın yasa dışı müdahaleye veya kaçırılmaya maruz kaldığını bildirmek için kullanılıyor. Daha sonra uçak yeniden 7700 genel acil durum koduna geçti.

Yaşanan gelişmeler üzerine İsrail'in uçağa eşlik etmek amacıyla savaş uçaklarını havalandırdığı bildirildi.

YOLCULAR KOKPİTE AKIN ETTİ

İsrail basınına konuşan bir yolcu, uçuş sırasında kabinde büyük panik yaşandığını söyledi.

Yolcu, saatler boyunca çığlıklar duyduklarını ve uçağın düşeceğinden korktuklarını anlattı. Yaralanan pilota uçaktaki bir doktor ile hemşirenin müdahale ettiği öne sürüldü.

Bazı yolcuların da kokpite girerek pilotlara müdahale ettiği iddia edildi. Uçakta pilotluk eğitimi bulunan bazı yolcuların ise yaşanan kriz sırasında kokpit ekibine yardımcı olduğu ve uçağın kontrolünün yeniden sağlanmasına katkıda bulunduğu aktarıldı.

İsrail basınında yayımlanan bazı görüntülerde de kokpit çevresinde yaşanan arbede sonrasında yolcuların üzerlerinde kan izleri bulunduğu öne sürüldü.

UÇAK SUUDİ ARABİSTAN'A YÖNLENDİRİLDİ

Yaşanan kriz nedeniyle uçak Tel Aviv'e devam etmek yerine Suudi Arabistan'a yönlendirildi.

FZ1073, Suudi Arabistan'ın kuzeybatısındaki Tabuk Havalimanı'na güvenli şekilde indi. Uçaktaki yolcuların tamamının güvende olduğu bildirildi.

Yolcuların daha sonra başka bir uçakla İsrail'e götürülmesinin planlandığı aktarıldı.

FLYDUBAI: OLAY YAŞANDI, TÜM YOLCULAR GÜVENDE

Flydubai, olayın ardından yaptığı açıklamada 30 Eylül'de Dubai Uluslararası Havalimanı'ndan Ben Gurion Havalimanı'na gerçekleştirilen FZ1073 seferinde uçuş sırasında bir olay meydana geldiğini doğruladı.

Şirket, uçağın Tabuk Havalimanı'na güvenli şekilde indiğini ve tüm yolcuların sağ salim olduğunu açıkladı.

Flydubai ayrıca olayla ilgili yetkililerle yakın işbirliği içerisinde çalışıldığını ve doğrulanmış yeni bilgiler elde edilmesi halinde kamuoyuna açıklama yapılacağını bildirdi.

İSRAİL: KAÇIRILMA DEĞİL

İlk dakikalarda acil durum kodları nedeniyle uçak kaçırma ihtimali üzerinde durulsa da İsrail Başbakanlığı, olayın bir kaçırılma olmadığını açıkladı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan gazeteci Amit Segal de olayın güvenlik kaynaklı bir saldırıdan ziyade uçak içerisinde yaşanan şiddet olayı olduğuna yönelik değerlendirmeleri aktardı.

Böylece bölgede kısa süreli alarm yaratan olayın merkezinde uçak kaçırma değil, kokpitte yaşanan pilotlar arası kavga olduğu ortaya çıktı.

Ancak bir pilotun diğerini bıçakladığı, pilotlardan birinin uçağı kasıtlı olarak aşağıya yönlendirmeye çalıştığı ve olayın nasıl başladığına ilişkin ayrıntılar henüz soruşturma aşamasında bulunuyor.