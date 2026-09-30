Son Dakika | İsrail'e giden uçakta kaçırılma iddiası: Özel kodla alarm verildi

Dubai'den Tel Aviv'e gitmek üzere havalanan Flydubai yolcu uçağında yaşanan gelişmeler, İsrail'de güvenlik alarmına neden oldu. Uçağın Ürdün hava sahası üzerindeyken önce genel acil durumu ifade eden "7700", kısa süre sonra ise uçak kaçırılma durumunda kullanılan "7500" acil durum kodunu yayınladığı bildirildi.

100 İSRAİL VATANDAŞI BULUNUYOR

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberine göre, sinyallerin alınmasının ardından İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları olası bir müdahale için havalandı. Dubai-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağının Ürdün hava sahasında bir süre tur attığı, ardından rotasını değiştirerek Suudi Arabistan'a yöneldiği belirtildi.

Uçakta yaklaşık 100 İsrail vatandaşının bulunduğu aktarılırken, yaşananların nedenine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. Yetkililerin, uçağın İsrail'e iniş yapmasına izin vermediği ve bir aşamada uçakla iletişim kurulamadığı kaydedildi.

KAÇIRILMA ŞÜPHESİ ARAŞTIRILIYOR

İsrail Ordu Radyosu da uçağın kaçırılma girişimleriyle bağlantılı "7500" kodunu yayınladığını ve bir imdat sinyali gönderdiğini bildirdi. Gelişme üzerine İsrail Hava Kuvvetleri'nin alarm seviyesi yükseltildi ve savaş uçakları olası bir acil duruma karşı havalandırıldı.

İsrail merkezli Walla'ya konuşan bir güvenlik yetkilisi, olayın henüz sonuçlanmadığını ve uçakta neler yaşandığının belirlenmeye çalışıldığını söyledi.

Bir havacılık yetkilisi ise uçağın Suudi Arabistan'a iniş yapmasının beklendiğini belirterek, olayın gerçek nedeninin uçak güvenli şekilde yere indikten sonra netleşebileceğine dikkat çekti.

UÇAK DUBAİ'YE Mİ DÖNÜYOR?

Flightradar24 verilerine göre uçak, Ürdün hava sahasında rotasını değiştirdikten sonra Suudi Arabistan hava sahasına girdi. İlerleyen saatlerde acil durum kodunun iptal edildiği ve uçağın Dubai'ye geri dönüyor olabileceği yönünde bilgiler paylaşıldı.

Bu gelişme, olayın gerçekten bir kaçırma girişimi olup olmadığına ilişkin soru işaretlerini artırdı. Teknik bir arıza veya başka bir güvenlik sorununun acil durum sinyallerine neden olup olmadığı da araştırılıyor.

NETANYAHU GÜVENLİK TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Uçaktan gelen sinyaller İsrail yönetiminde de alarma yol açtı. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun savunma yetkilileriyle güvenlik toplantısı gerçekleştirdiği bildirildi.

İsrail makamları, uçağın güvenli şekilde iniş yapmasını beklerken, "7500" kodunun neden yayınlandığı ve uçakta yolcuları tehdit eden herhangi bir durum bulunup bulunmadığına ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Şu aşamada uçağın neden acil durum kodlarını yayınladığı konusunda resmi ve kesin bir açıklama yapılmış değil. Olayın niteliğinin, uçağın inişinin ardından yapılacak kontrollerle netleşmesi bekleniyor. (AA)