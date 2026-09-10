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Halk TV Dünya Son Dakika | İran'da 3 kentte patlama sesleri

Son Dakika | İran'da 3 kentte patlama sesleri

İran’ın Hürmüzgan eyaletinde patlama sesleri duyuldu. Devrim Muhafızları, ABD’ye ait iki savaş gemisini balistik füzelerle hedef aldığını açıkladı.

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Son Dakika | İran'da 3 kentte patlama sesleri

İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası ile Sirik ve Minab kenti açıklarında patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. İran devlet televizyonu, bölgede patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

PATLAMA SESLERİ ARAŞTIRILIYOR

Hürmüzgan Valiliği yaptığı açıklamada, Keşm Adası'nda duyulan seslerin denizden geldiğini ancak sesin kaynağına ilişkin araştırmaların devam ettiğini belirtti.

DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN ABD GEMİLERİNE SALDIRI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a ait petrol tankerlerine yönelik saldırılarına karşılık olarak ABD donanmasına ait USS Delbert D. Black (DDG-119) ve USS John Paul Jones (DDG-53) adlı iki savaş gemisinin balistik füzelerle hedef alındığını duyurdu.

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RUBIO'DAN AÇIKLAMA

Hürmüz Boğazı'nda iki tarafın karşılıklı saldırılarına değinen ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Onlar (İran), savaş gemilerine ateş açmaya devam ediyor ve bizim savaş gemilerimize ateş açtıklarında bunun bedelini tankerlerle ödüyorlar. Gemilerimize isabet ettiremiyorlar ancak beş tanker kaybediyorlar" şeklinde konuştu.

Rubio, İran'ın dün gece 4 tankerinin hasar gördüğünü, bir tankerinin ise batırıldığını söyleyerek, "Bunun için bedel ödemeye devam edecekler. Bu sırada biz de onları ekonomik olarak boğmaya devam edeceğiz" dedi.

(AA)

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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