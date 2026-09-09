İran’ın füze saldırılarının ardından ABD'den misilleme: 5 petrol tankeri vuruldu

ABD ile İran arasındaki gerilim, petrol tankerlerinin de hedef alındığı yeni bir boyuta taşındı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (IRGC) son iki gün içerisinde bir ABD Donanması savaş gemisine iki ayrı balistik füze saldırısı düzenlediğini açıkladı. CENTCOM, her iki saldırının da başarısız olduğunu ve savaş gemisinin saldırılardan kaçınarak bölgesel sulardaki devriye faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi.

Açıklamada, saldırılar sırasında herhangi bir ABD personelinin zarar görmediği belirtildi. Buna karşılık ABD güçlerinin İran'ın petrol taşımacılığına yönelik operasyon düzenlediği kaydedildi. Umman Körfezi'nde M/T Kaviz, M/T Charminar, M/T Horizon 1 ve M/T Riesco isimli dört tanker ile Kharg Adası yakınlarında M/T Derya adlı tanker vuruldu.

MÜRETTEBAT TAHLİYE EDİLDİ

CENTCOM, operasyon öncesinde söz konusu gemilerin mürettebatına tahliye talimatı verildiğini açıkladı. ABD tarafı, hedef alınan tankerlerin yalnızca petrol taşımacılığında kullanılmadığını, aynı zamanda İran Devrim Muhafızları ve bölgedeki vekil unsurların finansmanına katkı sağlayan milyarlarca dolarlık bir ağın parçası olduğunu öne sürdü.

İLK SALDIRI DEĞİL

ABD'nin tanker saldırılarının yeni olmadığı da CENTCOM açıklamasında vurgulandı. Komutanlık, 5 Eylül'de İran Devrim Muhafızları’nın bir ABD uçak gemisi ile güdümlü füze destroyerine yönelik saldırı girişiminin ardından 3 İran petrol tankerinin daha vurulduğunu duyurdu.

Böylece CENTCOM'un açıklamasına göre, son operasyonlarla birlikte İran'a ait toplam 8 petrol tankeri hedef alınmış oldu. ABD Merkez Komutanlığı ayrıca İran Devrim Muhafızları'nın ABD Donanması savaş gemilerine yönelik tüm saldırı girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığını savundu. (ANKA)