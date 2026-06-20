Son Dakika │ Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı! İran heyeti İsviçre'ye gidiyor

İran’da Hatemü’l-Enbiya Karargâhı Merkez Komutanlığı tarafından yapılan açıklama, bölgesel dengeleri doğrudan etkileyebilecek sert bir adımı beraberinde getirdi. Açıklamada, ABD’nin mevcut anlaşmalardaki taahhütlerini yerine getirmediği ve ateşkes sürecine ilişkin yükümlülükleri ihlal ettiği öne sürüldü. İsrail’in Güney Lübnan’daki askeri faaliyetleri ve ateşkes ihlalleri de eleştirilerek, bunun ağır insani sonuçlar doğurduğu ifade edildi.

Bu gelişmelerin ardından Hürmüz Boğazı’nın gemi geçişlerine ve deniz ulaşımına kapatıldığı bildirildi. Karar, “karşılık adım” olarak tanımlanırken, ihlallerin devam etmesi halinde yeni yaptırımların da gündeme gelebileceği mesajı verildi.

BOĞAZ'IN KAPATILDIĞI DUYURULDU

Açıklamada yer alan ifadeler şöyle aktarıldı:

“Amerika Birleşik Devletleri'nin taahhütlerini açıkça ihlal etmesi ve savaşın sona erdirilmesine ilişkin mutabakatın birinci maddesini uygulamaması nedeniyle; ayrıca İsrail'in Güney Lübnan'da ateşkesi sürekli ve devamlı şekilde ihlal etmesine, bunun sonucunda bu mazlum ülkenin yüz binlerce insanının vahşice öldürülmesine ve yerinden edilmesine, ayrıca işgal güçlerinin Güney Lübnan topraklarından çekilmemesine karşılık olarak, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiği ve deniz ulaşımına kapatıldığını ilan ediyoruz. Bu adımın, düşmanın yükümlülüklerini ihlal etmesine verilecek cevabın ilk aşaması olduğunu vurguluyoruz. Saldırıların devam etmesi halinde, düşmanı taahhütlerine uymaya zorlamak amacıyla ek adımlar planlanacak ve uygulanacaktır.”

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, müzakere heyetinin İsviçre'ye doğru yola çıktığını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi "İran heyeti, karşı tarafın taahhütlerini takip etmek ve uygulanmasını talep etmek üzere İsviçre'ye seyahat edecek.İsviçre'de karşı tarafın taahhütlerinin uygulanması konusunda talepte bulunacağız ve onların taahhütlerine nasıl uyacaklarının netleşmesini sağlayacağız" açıklamasını yaptı.

GÖZLER PİYASALARA ÇEVRİLDİ

Kararın ardından gözler, uluslararası deniz taşımacılığı ve enerji piyasalarına etkilerine çevrildi. Hürmüz Boğazı, küresel petrol sevkiyatının önemli geçiş noktalarından biri olması nedeniyle kritik stratejik öneme sahip bulunuyor.