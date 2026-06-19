Son Dakika │ İran Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını yalanladı

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bazı medya organlarında yer alan Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada, İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşın sona erdirilmesine ilişkin mutabakat zaptı çerçevesinde ticari gemilerin güvenli geçişini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri aldığı belirtildi.

"DENİZ TRAFİĞİ KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR"

Açıklamada, Hürmüz Boğazı güzergâhında deniz taşımacılığının kesintisiz şekilde devam ettiği vurgulanırken, uluslararası ticaret gemilerinin geçişlerinde herhangi bir engel bulunmadığı ifade edildi. Böylece İran yönetimi, bazı medya kuruluşlarında yer alan ve boğazın yeniden kapatıldığı yönündeki haberleri resmen reddetmiş oldu.

İran'ın açıklaması, Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerinin yeniden başladığına ilişkin uluslararası raporların ardından geldi. Son günlerde çok sayıda ticari geminin boğazdan güvenli şekilde geçtiği bildirilmişti.