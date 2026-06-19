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Halk TV Dünya Son Dakika │ İran Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını yalanladı

Son Dakika │ İran Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını yalanladı

Son dakika haberi... İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bazı medya kuruluşlarında yer alan “İran’ın Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattığı” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek güvenli geçişinin sürdüğünü açıkladı.

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Son Dakika │ İran Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını yalanladı
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İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bazı medya organlarında yer alan Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada, İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşın sona erdirilmesine ilişkin mutabakat zaptı çerçevesinde ticari gemilerin güvenli geçişini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri aldığı belirtildi.

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Son Dakika │ İran Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını yalanladı - Resim : 2

Açıklamada, Hürmüz Boğazı güzergâhında deniz taşımacılığının kesintisiz şekilde devam ettiği vurgulanırken, uluslararası ticaret gemilerinin geçişlerinde herhangi bir engel bulunmadığı ifade edildi. Böylece İran yönetimi, bazı medya kuruluşlarında yer alan ve boğazın yeniden kapatıldığı yönündeki haberleri resmen reddetmiş oldu.

İran'ın açıklaması, Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerinin yeniden başladığına ilişkin uluslararası raporların ardından geldi. Son günlerde çok sayıda ticari geminin boğazdan güvenli şekilde geçtiği bildirilmişti.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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