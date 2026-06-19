Son Dakika │ İsrail ve Hizbullah anlaştı

İngiliz haber ajansı Reuters'ın ABD'li üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes konusunda anlaşma sağlandı. Yetkili, ateşkesin bugün yerel saatle 16.00 itibarıyla yürürlüğe girdiğini ve tarafların çatışmaları durdurmayı kabul ettiğini belirtti.

Anlaşmanın, ABD'nin öncülüğünde yürütülen yoğun diplomatik temasların ardından geldiği belirtilirken, ateşkesin bölgede son günlerde yeniden tırmanan çatışmaların kontrol altına alınmasını amaçladığı ifade edildi. Reuters'a göre mutabakat, ABD ile İran arasında geçen hafta varılan 60 günlük bölgesel ateşkes çerçevesinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

ATEŞKESİN DEVAMI NİTELİĞİNDE

Daha önce Washington'da İsrail ve Lübnan temsilcileri arasında gerçekleştirilen görüşmelerde, Hizbullah'ın Litani Nehri'nin güneyindeki unsurlarını çekmesi ve bölgede güvenliğin Lübnan ordusu tarafından sağlanmasına yönelik prensip anlaşmasına varılmıştı. Son uzlaşının da bu sürecin devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

KARŞILIKLI SALDIRILAR DURACAK MI?

Buna karşın gözler şimdi ateşkesin sahada ne ölçüde uygulanacağına çevrildi. Son günlerde İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan karşılıklı saldırılar nedeniyle anlaşmanın kalıcılığı konusunda soru işaretleri bulunurken, ABD'li yetkililer tarafların ateşkese bağlı kalmasının bölgesel istikrar açısından kritik önem taşıdığını vurguluyor.