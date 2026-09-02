Son Dakika | Erdoğan: Putin savaşın bitmesini istiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleşen Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesine ilişkin konuşan Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce sona ermesini istediklerini belirterek, “Savaşın değil, barışın kazanacağı bir gerçek” dedi.

Erdoğan görüşmeye yönelik “Sayın Putin ile ikili bir görüşme yaptık. Bu görüşmede de özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmeleri ele alma imkanımız oldu ve çok verimliydi. Çok çok samimi bir havada geçti.” ifadelerini kullandı.

Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilere de değinen Erdoğan, “Enerjiden ticarete, turizmden yatırımlara kadar birçok alanda Rusya ile önemli bir iş birliğimiz var. Hepsinden öte, milyonlarca Rus turisti ülkemizde ağırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

"SAVAŞIN BİTMESİNİ O DA İSTİYOR"

Türkiye’nin bölgede yaşanan çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesi için rol üstlendiğini belirten Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, “Özellikle Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce barışla neticelenmesi bizim de Sayın Putin'in de beklentisidir” dedi.

Putin’in savaştan memnun olup olmadığına ilişkin soruya da yanıt veren Erdoğan, “Memnun değil. Bir an önce bu işin hayırlısıyla sonuçlanmasını o da bekliyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin barış için her türlü çabayı göstermeye hazır olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Biz barış için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu Sayın Putin'e ifade ettik. Savaşın değil, barışın kazanacağı bir gerçek. Bunun için de her türlü gayreti göstermeye hazırız” diye konuştu.

"KARADENİZ'DE GÜVENLİĞİN KALICI OLMASI GEREKİYOR"

Erdoğan Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde Karadeniz'de hedef alınan Türk ticari gemileri hakkında da açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı "Yalnız Türk bayraklı veya Türk işletmecilerin kullandığı gemiler değil, Karadeniz'deki bütün sivil deniz taşımacılığının güvenliği bizim için önemli. Taraftar arasındaki mücadele, sivillerin ve ticari hayatın güvenliğini ortadan kaldıracak bir noktaya taşınmamalıdır. Bu nedenlerle çok daha geniş bir perspektifle hareket ediyoruz. Bu sorunu çözmemiz lazım. Çünkü artık verdiği zarar giderek katlanıyor. Karadeniz'de ticari deniz taşımacılığının güvenliğini kalıcı şekilde sağlayacak bir mekanizmaya ihtiyaç var. Şunu açıkça söylemek isterim ki, tahıl krizinin özellikle Afrika kıtasında yeniden baş gösterdiğini görüyoruz. Sorun daha da büyümeden inisiyatif alınmasında fayda var." ifadelerini kullandı.