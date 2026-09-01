Son Dakika | Erdoğan Bişkek'te Putin ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi için bulunduğu Kırgızistan’ın başkenti Bişkek'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. İki lider, basına kapalı görüşmenin öncesinde Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve gelecekte hayata geçirilmesi planlanan yeni nükleer enerji projelerini ele aldı.

Erdoğan, Putin ile görüşmenin önemine dikkat çekerek, “Bugün böyle bir fırsatı değerlendirmeyi önemli buluyorum. Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri düzeyde” ifadelerini kullandı.

AKKUYU VURGUSU

Türkiye ile Rusya arasındaki enerji iş birliğinde Akkuyu Santrali'nin büyük önem taşıdığını belirten Erdoğan, santralin tamamlanma sürecinde olduğunu söyledi. Erdoğan, Akkuyu'nun ardından Türkiye'de yeni nükleer santrallerin kurulması konusunda da Rusya ile çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, “Rusya-Türkiye ilişkilerinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali büyük önem arz etmektedir. Şu anda artık Akkuyu Santrali'nin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Akkuyu'nun ardından yeni santrallerin açılışını da birlikte yapacağız. Bu hazırlıkların içindeyiz” dedi.

Putin ise Türkiye'nin Rusya açısından önemine vurgu yaptı. Rus lider, “Türkiye, dış politika ve ekonomi alanlarında ayrıcalıklı ortaklarımızdan biri. İlginiz sayesinde ekonomik işbirliği, yüksek seviyede kalıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Görüşme, iki ülke arasındaki enerji ortaklığının Akkuyu'nun ötesine taşınması ve nükleer enerji alanındaki yeni projelerin geleceği açısından da dikkat çekti.