Son Dakika | ABD üst üste 4'üncü gece İran'a saldırdı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İran'a karşı yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, saldırıların, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari nakliye rotalarına yönelik saldırılarda kullanılan İran kapasitesini daha da zayıflatmayı amaçladığı belirtildi.

ABLUKA RESMEN YENİDEN BAŞLADI

CENTCOM tarafından daha sonra yapılan başka bir açıklamaya göre, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukası resmi olarak yeniden yürürlüğe girdi. Açıklamada, "An itibariyle 20'den fazla ABD Donanması savaş gemisi ve yüzlerce askeri uçağın Ortadoğu genelinde operasyon yürüttüğü" belirtildi.