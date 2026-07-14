Son Dakika | ABD üst üste 4'üncü gece İran'a saldırdı
Son dakika... ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını duyurdu. Saldırıların, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırılarda kullanılan İran kapasitesini zayıflatmayı hedeflediği belirtildi.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İran'a karşı yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, saldırıların, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari nakliye rotalarına yönelik saldırılarda kullanılan İran kapasitesini daha da zayıflatmayı amaçladığı belirtildi.
ABLUKA RESMEN YENİDEN BAŞLADI
CENTCOM tarafından daha sonra yapılan başka bir açıklamaya göre, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukası resmi olarak yeniden yürürlüğe girdi. Açıklamada, "An itibariyle 20'den fazla ABD Donanması savaş gemisi ve yüzlerce askeri uçağın Ortadoğu genelinde operasyon yürüttüğü" belirtildi.
AHVAZ VE KEŞM ADASI'NDA PATLAMALAR
İran kaynakları, ülkenin güneyindeki stratejik liman kenti Bender Abbas'ta üst üste üç patlama duyulduğunu bildirdi. Patlamaların ardından kentin doğusunda da saldırılar gerçekleştiği belirtildi.
İranlı kaynaklar ve Irak'taki İran yanlısı milislerle bağlantılı Saberin Haber Ajansı, İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde de patlama sesleri duyulduğunu aktardı. İran haber ajansı Mahar ise Keşm Adası'nda bir noktanın füze ile vurulduğunu, yerel ve resmi kaynakların bunu doğruladığını duyurdu.