Son Dakika | ABD İran'ın dünya çapında havayolu seferlerini iptal edeceğini iddia etti

ABD ile İran arasındaki ekonomik savaşta havacılık sektörü yeni bir cepheye dönüştü. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İranlı havayolu şirketlerinin 23 Eylül'den itibaren dünya genelinde faaliyet göstermesinin ciddi biçimde engelleneceğini açıkladı.

BU ŞİRKETLERE HİZMET SAĞLAYAN FİRMALAR DA HEDEFTE

Bessent, CNBC'ye verdiği röportajda Washington'ın yalnızca İran merkezli havayollarını değil, bu şirketlere hizmet sağlayan yabancı firmaları da hedef alacağını söyledi.

ABD'li Bakan, İran uçaklarının yabancı bir havalimanına inmesi halinde bu uçaklara yakıt verilmesi, iniş hizmeti sağlanması veya bilet satılması durumunda söz konusu şirketlerin Amerikan yaptırımlarıyla karşı karşıya kalacağını belirtti.

Bessent, uygulamanın etkisini anlatırken, "Eğer iniş yaparlarsa, onlara yakıt sağlayamazsınız, iniş hizmeti veremezsiniz, bilet satamazsınız; aksi takdirde dolar sisteminin dışına itilirsiniz" dedi.

İRAN'IN 27 HAVAYOLUNA YAPTIRIM

Bessent'in açıklaması, ABD Hazine Bakanlığı'nın 8 Eylül'de aldığı kapsamlı kararın devamı niteliğinde geldi.

Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC), İran'ın havacılık sektörüne yönelik operasyon kapsamında 36 hedefi yaptırım listesine almıştı. Bunların arasında İran'da faaliyet gösteren 27 havayolu şirketinin tamamı bulunuyordu.

Washington yönetimi, söz konusu havayollarının İran yönetimi ve Devrim Muhafızları ile bağlantılı faaliyetlerde kullanıldığını, silah, personel ve yasadışı yük taşınmasına destek verdiğini öne sürdü. ABD ayrıca İran'ın uçak ve havacılık teknolojilerine ulaşmak için kullandığı üçüncü ülke şirketlerini ve aracı ağları da hedef aldı.

Hazine Bakanlığı, İran havayollarıyla uçak transferi, kargo hizmetleri veya satış acenteliği gibi alanlarda çalışan yabancı kişi ve şirketlerin de ciddi yaptırım riskiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu.

23 EYLÜL KRİTİK TARİH

Washington'ın açıkladığı takvimde 23 Eylül özellikle önem taşıyor. ABD, daha önce İran'a yönelik bazı havacılık faaliyetlerine izin veren düzenlemeleri askıya alırken, mevcut işlemlerin sonlandırılması için 23 Eylül'e kadar geçiş süresi tanımıştı.

Böylece ABD'nin yeni politikası yalnızca İran havayollarının kendi operasyonlarını değil, bu şirketlerin dünya genelindeki yakıt, yer hizmetleri, biletleme ve diğer ticari bağlantılarını da hedef alıyor.

MAHAN AIR SEFERLERİNİ ASKIYA ALDI

Yaptırım baskısının bazı rotalarda şimdiden sonuç verdiği görüldü.

İran'ın önde gelen havayollarından Mahan Air, artan ABD yaptırım baskısının ardından İstanbul, Ankara ve Maskat seferlerini askıya aldı. Financial Times, yeni yaptırımların özellikle havayollarının faaliyet gösterebilmesi için ihtiyaç duyduğu yer hizmetleri ve satış acenteleri gibi destek ağlarını da hedef aldığını bildirdi.

Gürcistan'da da yaptırım kapsamındaki İran havayollarının seferlerini durdurduğu bildirildi. Şirketlerin 20 Eylül'de son uçuşlarını gerçekleştirdiği ve sonrasında operasyonların kısıtlandığı aktarıldı.

ÇİN DE WASHINGTON'UN RADARINDA

Bessent'in açıklamasında dikkat çeken bir başka başlık ise Çin oldu.

Reuters'ın aktardığına göre Bessent, Çinli yetkililerin ABD'nin İran'a yönelik ekonomik baskı kampanyasında "çok ilgili" olduğunu söyledi. Bessent ayrıca Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng dahil olmak üzere Çinli finans yetkilileriyle yaptırımlara uyum konusunda olumlu görüşmeler yürütüldüğünü belirtti.

Bu gelişme, Washington'ın İran havacılık sektörüne yönelik baskıyı yalnızca Avrupa ve bölge ülkeleriyle sınırlı tutmayıp İran'la ekonomik ilişkileri sürdüren büyük aktörlere de yayma çabasını gösteriyor.

ABD'nin 8 Eylül'deki yaptırım açıklamasında da yabancı şirketlerin İran havacılık sektörüne destek vermesi halinde Amerikan finans sisteminden dışlanabilecekleri açıkça belirtilmişti.