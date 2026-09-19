Türkiye-İran hattı arasında neler oluyor? Her şey Tom Barrack'ın bu açıklaması ile başladı

ABD’nin İran’a yönelik “maksimum baskı” politikası kapsamında Türkiye merkezli bir finans kuruluşuna yaptırım uygulamasının ardından Ankara-Tahran-Washington hattında dikkat çekici gelişmeler yaşanmaya başladı.

ABD'nin Türkiye merkezli Golden Global Yatırım Bankası yaptırım kararı aldığı aynı gün, Tom Barrack; kararın Türkiye’yi veya Türk bankacılık sistemini hedef almadığını açıkladı. Bu açıklamadan sonra peş peşe yeni adımlar geldi. Golden Global Yatırım Bankası’nın ardından İran merkezli bir hava yolu şirketi Türkiye seferlerini durdurdu. Son olarak bugün BDDK, İran merkezli Bank Mellat’ın faaliyet iznini kaldırdı. Tüm bu gelişmeler, Barrack’ın açıklamasını izleyen 14 gün içinde yaşandı.

HER ŞEY BARRACK'IN BU AÇIKLAMASI İLE BAŞLADI

ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, 4 Eylül'de dikkat çeken bir açıklama yaptı. ABD'nin İran konusundaki yaptırımlarının Türkiye’ye yönelik bir adım olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. Barrack bu açıklamayı Türkiye merkezli Golden Global Yatırım Bankası'na ülkesinin uyguladığı yaptırımdan sonra yaptı.

Barrack, ABD Hazine Bakanlığı ile Türk makamlarının süreç boyunca “doğrudan ve sürekli temas halinde” olduğunu belirterek, kararın bir ülkeye veya Türk bankacılık sistemine değil, “tek bir kurumun davranışına” yönelik olduğunu ifade etti.

Barrack ayrıca, “Bu dar kapsamlı tedbiri Türkiye hakkında bir yargı olarak okumak, burada veya Ankara’da ciddi bir hata olurdu” mesajını verdi.

ABD’li diplomat, Türk finans sisteminin sağlığının sorgulanmadığını, sorgulananın tek bir kurumun faaliyetleri olduğunu savundu.

Barrack, Türkiye’nin sürece yaklaşımını da olumlu bir çerçevede değerlendirerek, Türk makamlarının konuyu açıklığa kavuşturmak ve şeffaflığı güçlendirmek için ABD ile temas kurduğunu belirtti.

NEDEN YAPTIRIM LİSTESİNE ALDILAR?

ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye merkezli Golden Global Yatırım Bankası ile iki iştirakini İran Devrim Muhafızları Ordusu-Kudüs Gücü adına fon transferi yaptıkları iddiasıyla yaptırım listesine aldı. Yaptırım kapsamına Golden Global Yatırım Bankası’nın yanı sıra Golden Global Portföy Yönetimi ve Golden Global Varlık Kiralama da girdi.

Golden Global ise suçlamaları reddederek, ABD makamlarının iddialarını destekleyecek herhangi bir bankacılık işlemi gerçekleştirmediğini savundu.

PEŞ PEŞE İRAN KARARLARI ÇIKTI

Barrack’ın açıklaması Golden Global'a yaptırımın ardından Türkiye-İran hattında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. İlk önce İranlı havayolu şirketi Türkiye seferlerini durdurdu. Türkiye de İran merkezli Bank Mellat hakkında kritik bir karar alındı.

İran’ın büyük hava yolu şirketlerinden Mahan Air, Tahran-İstanbul ve Tahran-Ankara seferlerini 21 Eylül’den itibaren ikinci bir duyuruya kadar durduracağını açıkladı. Şirketin Türkiye’ye yönelik son uçuşlarının 20 Eylül’de gerçekleştirilmesi planlandı.

Mahan Air ayrıca Tahran-Muskat seferlerini 17 Eylül’den itibaren durdurduğunu, Gürcistan uçuşlarının da 21 Eylül itibarıyla askıya alınacağını duyurdu.

Karar, ABD’nin 8 Eylül’de İran havacılık sektörüne yönelik geniş kapsamlı yaptırım paketinin ardından geldi. OFAC, aralarında Türkiye’de faaliyet gösteren ve Mahan Air ile bağlantılı olduğunu belirttiği Sky Phoenix Hava Yolları, S Sistem Lojistik Hizmetleri ve MES Kargo’nun da bulunduğu kuruluşları yaptırım kapsamına aldı.

ABD makamları Mahan Air’i uzun süredir İran Devrim Muhafızları Ordusu-Kudüs Gücü’ne destek sağlamakla suçluyor. Şirket 2011’den bu yana ABD yaptırımları altında bulunuyor.

BDDK KARAR VERDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Bank Mellat’ın İstanbul’daki Türkiye Merkez Şubesi’nin faaliyet iznini kaldırdı. 18 Eylül 2026 tarihli karar, 19 Eylül’de Resmî Gazete’de yayımlandı.

Karar, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 71’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında alındı. Söz konusu hüküm, bir bankanın faaliyetlerini sürdürmesinin mevduat ve katılım fonu sahiplerinin hakları ile mali sistemin güven ve istikrarı açısından tehlike oluşturduğunun tespit edilmesi halinde faaliyet izninin kaldırılmasına imkan tanıyor.

BDDK kararında ABD yaptırımlarına doğrudan atıf yapılmadı. Ancak karar, Washington’ın İran’a yönelik ekonomik baskıyı artırdığı ve Türkiye’deki İran bağlantılı finansal yapılara ilişkin adımların gündeme geldiği dönemde geldi. Reuters da Bank Mellat kararını, ABD’nin müttefik ülkeler üzerindeki İran’a yönelik ekonomik baskıyı artırdığı süreçle birlikte değerlendirdi.