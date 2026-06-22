Son Dakika | ABD-İran müzakeresi sona erdi: Hürmüz Boğazı için anlaşıldı

İsviçre'de 18 saat süren İran-ABD müzakereleri, tarafların teknik ekiplerin çalışmalarını sürdürmesi ve arabulucuların genel mutabakat metnini yayımlaması kararıyla sona erdi. İran Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için bir "mekanizma düzenlemesi" üzerinde anlaşıldığını açıkladı.

18 SAAT SÜREN GÖRÜŞMELER TAMAMLANDI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsviçre'de, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf başkanlığındaki İran heyeti ile ABD Başkan Yardımcısı JD Vance liderliğindeki Amerikan heyeti arasında 18 saat süren müzakerelerin tamamlandığını duyurdu. Tarafların teknik ekiplerinin çalışmalarına devam edeceği bildirilirken, Katar ve Pakistan'ın arabuluculuk rollerini sürdüreceği belirtildi.

ARABULUCULAR GENEL MUTABAKAT METNİ YAYIMLAYACAK

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Katar ve Pakistan'ın, üzerinde anlaşmaya varılan genel noktaları içerecek bir metni kamuoyuyla paylaşacağını aktardı. Sözcü, Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçişine ilişkin olarak "bir mekanizma düzenlemesi" üzerinde uzlaşıldığını ifade etti.

NİHAİ ANLAŞMA İÇİN ALTYAPI TARTIŞILDI

Sözcü, müzakerelerde nihai bir anlaşmaya yönelik görüşmelerin başlatılması için altyapının ele alındığını vurguladı. Ayrıca, "karşı tarafın taahhütlerinin uygulanması konusunda iyi ilerleme kaydedildiğini" sözlerine ekledi. Ancak sözcü, anlaşmaya varılan hususların ayrıntılarına ilişkin henüz kapsamlı bir bilgi paylaşmadı.

NE OLMUŞTU?

ABD ile İran arasında savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik mutabakat zaptı, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanmıştı. Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyordu. Ancak Lübnan'daki çatışmalar nedeniyle görüşmeler ertelenmişti. Başkan Yardımcısı Vance başkanlığındaki ABD heyeti ile Meclis Başkanı Kalibaf başkanlığındaki İran heyetinin görüşmeleri İsviçre'de gerçekleşti. Son olarak yapılan açıklamalarla birlikte teknik görüşmelerin devam edeceği ve arabulucuların genel mutabakat metnini yayımlayacağı duyuruldu.