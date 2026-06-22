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ABD-İran savaşı sonrası petrol üretiminde rekor

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Mesud Süleyman, ülkede günlük yaklaşık 1,49 milyon varillik ham petrol üretimiyle 2013'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldığını duyurdu.

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ABD-İran savaşı sonrası petrol üretiminde rekor

Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Mesud Süleyman, yazılı bir açıklama yaparak ülkedeki petrol üretimine ilişkin önemli bir gelişmeyi duyurdu. Süleyman, Libya'nın 2013'ten bu yana en yüksek petrol üretim seviyesine ulaştığını duyurdu.

GÜNLÜK 1,49 MİLYON VARİL ÜRETİM

Süleyman, açıklamasında ham petrol ve doğal gaz kondensantı üretiminin günlük yaklaşık 1,49 milyon varile ulaştığını belirtti. Bu rakamla birlikte günlük 1,5 milyon varil hedefine yaklaştıklarını dile getiren Süleyman, söz konusu başarının NOC ile sahalarda ve limanlarda çalışan iş gücünün özverili çalışmaları neticesinde kaydedildiğine işaret etti.

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PETROL GELİRLERİ BÜTÇENİN YÜZDE 90'INI OLUŞTURUYOR

OPEC'in üretim kesintilerinden muaf olan Libya, bütçesinin yaklaşık yüzde 90'ını petrol gelirlerinden karşılıyor. Ülke için hayati öneme sahip olan petrol üretimindeki bu artış, ekonomik açıdan olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

(AA)

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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