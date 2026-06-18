Son Dakika | ABD-İran mutabakat zaptı Trump ve Pezeşkiyan tarafından imzalandı

ABD'li iki yetkilinin Axios'a verdiği bilgiye göre, ABD ile İran, savaşı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı'nı açmak için mutabakat zaptını uzaktan imzaladı ve anlaşma yürürlüğe girdi. Yetkililerden biri, ABD Başkanı Trump'ın bizzat imzaladığını söyledi. Daha önce imzalanan metin İran Meclis Başkanı Galibaf ve ABD Başkan Yardımcısı Vance tarafından imzalanmıştı. Ancak neden iki metin imzalandığı belirsizliğini koruyor.

İMZA TÖRENİNDEN ÖNCE UZAKTAN İMZA

İmza töreninin cuma günü İsviçre'de yapılması planlanıyordu ancak arabulucu bir ülkenin diplomatı ve konuya yakın ikinci bir kaynak, çarşamba günü erken saatlerde imza ve uygulamanın daha erken yapılması konusunda görüşmeler olduğunu belirtti. Diplomatik kaynak, zamanlamanın hızlandırılması görüşmelerinin boğazın Cuma gününden daha önce açılmasını amaçladığını, tarafların bu konuda mutabık olduğunu söyledi.

METNİN YAYIMLANMASI TARTIŞMASI

Bir diğer faktörün, Beyaz Saray üzerindeki mutabakat metnini yayınlama yönündeki siyasi baskı olabileceği belirtildi. Görüşmelere yakın kaynak, metnin resmi imzaya kadar yayınlanmamasını talep eden tarafın İran olduğunu ve Beyaz Saray'ın siyasi baskıya yanıt vermediğini iddia etti. Üst düzey bir yönetim yetkilisi, Çarşamba günü düzenlenen bir brifingde metni basın mensuplarına okudu.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

İran Dışişleri Bakanlığı, tarafların mutabakat zaptının her iki başkan tarafından elektronik olarak imzalanması konusunda anlaştığını bildirmişti. Başkan Yardımcısı JD Vance ve İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf başkanlığındaki ABD ve İran heyetleri arasındaki toplantının, Cuma günü İsviçre'de planlandığı gibi gerçekleşmesi bekleniyor. Toplantıda İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerin başlatılmasının ele alınması öngörülüyor.

İKİNCİ İMZA TARTIŞMASI

Üst düzey bir yönetim yetkilisi, anlaşmanın pazar günü Trump, Vance ve Kalibaf tarafından elektronik olarak imzalandığını söyledi. Diplomatik kaynak ise böyle bir imzanın gerçekleşmediğini iddia etti. Konuya yakın kaynak ise imzanın gerçekleştiğini ve bunun "ikinci imza" olduğunu belirtti. İki imzanın neden gerekli olduğu ise belirsizliğini koruyor. Trump, belgeyi çarşamba günü Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yemekteyken imzaladı.