İsrail basınından Trump'ı kızdıracak sözler!



19 Haziran Cuma İran ile ABD arasında imza töreni düzenlenmesi öngörülürken, İsrail basını İran’la mutabakata varan ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik alaycı ifadeler kullandı.

‘’TRUMP OYUNCAĞINA OLAN İLGİSİNİ KAYBETTİ’’

Yedioth Ahronot gazetesinde Boaz Haetzni imzasıyla çıkan yazıda mutabakatla ilgili olarak şu ifadelere yer verildi; “80 yaşındaki çocuk (Trump) oyuncağına olan ilgisini kaybetti ve daha kolay bir işe geçmek istiyor. Sebat göstermek, kötülükle savaşmak, Amerika’nın itibarını tesis etmek mi? Bunlar zor işler ve ona göre değil.”

Müzakerelerin Tahran yönetimini ekonomik olarak rahatlattığı ve bölgedeki askeri kapasitesini yeniden yapılandırmasına imkan sağladığı ileri sürüldü. Söz konusu politikanın sadece İsrail için değil, ABD’yle birlikte hareket eden bölge ülkeleri için de bir ‘ihanet’ anlamına geldiği iddia edildi.

‘’WASHİNGTON’DAKİ ÇÜRÜK TAHTAYA BEL BAĞLAYACAK KADAR DELİ DEĞİLLER.”

“Artık yeni İbrahim Anlaşmaları olmayacak çünkü Suudi Arabistan ve diğer ülkeler, Washington’daki çürük tahtaya bel bağlayacak kadar deli değiller.”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen sağcı gazeteci ve yorumcular da Trump’ı ve yönetimini ‘ezik, hain, pislik ve zayıf’ gibi sert cümlelerle topa tuttu.

Sağcı Kanal olarak bilinen 14 kanalında program yapan Shimon Riklin Trump’ın ABD’yi ‘hiç olmadığı kadar zayıf’ hale getirdiğine yönelik cümleler sarf etti. Kimsenin onunla müttefik olmak istemeyeceğini ve İsrail’in ‘hain ABD’ye’ kendi çıkarları olduğunu hatırlatması gerektiğini söyledi.

Kanal 14’te açık oturum programı sunan Yinon Magal da Trump’a yönelik olarak ‘ezik’, Vance’e ‘pislik’ ifadelerini kullandı.