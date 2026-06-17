Son Dakika | Trump: Netanyahu ile anlaşamıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan konusunda yapılan mutabakat zaptı ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Netanyahu ile anlaşamıyoruz" dedi.

Metnin bir örneğini İsrail’e gönderdiklerini belirten Trump, sürecin 60 gün içinde tamamlanmaması durumunda bombalamaya geri dönüleceği uyarısında bulundu.

"NETANYAHU İLE ANLAŞAMIYORUZ"

İran ve Lübnan eksenindeki gelişmelere değinen Trump, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Eğer İran ile bu anlaşmayı yapmasaydık oraya 2 yıl daha bomba atabilirdik. İran ile yaptığımız anlaşma tam da istediğimiz gibi oldu. Netanyahu ile Lübnan konusundan anlaşamıyoruz. Mutabakat zaptının bir örneğini de İsrail'e yolladık.

"NETANYAHU BAZEN HEYECANLANIYOR AMA İYİ BİR ORTAK"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile aralarında yaşanan fikir ayrılığının boyutunu değerlendiren ABD Başkanı Trump, konuşmasını "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bazen heyecanlanıyor ama iyi bir ortak. Lübnan konusunda küçük bir anlaşmazlık yaşıyoruz" ifadeleriyle sürdürdü.