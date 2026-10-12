Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Dünya Son Dakika | 2026 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi belli oldu

Son Dakika | 2026 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi belli oldu

Son dakika... 2026 Nobel Ekonomi Ödülü, iki ABD'li ekonomist Robert E. Hall ve Michael Woodford’a verildi.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Son Dakika | 2026 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi belli oldu
Son Güncelleme:

2026 Nobel Ekonomi Ödülü’nün sahibi belli oldu. Ödül, Robert E. Hall ve Michael Woodford’a verildi.

İki ABD’li ekonomist, "makroekonomik istikrarın mikroekonomik temelleri" çalışmaları nedeniyle ödüle layık görüldü.

Yapılan açıklamada, "İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, Alfred Nobel Anısına 2026 Sveriges Riksbank Ekonomi Bilimleri Ödülü'nü Robert E. Hall ve Michael Woodford'a 'makroekonomik istikrarın mikroekonomik temelleri' çalışması nedeniyle vermeye karar verdi." ifadeleri yer aldı.

Son Dakika | 2026 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi belli oldu - Resim : 1

2026 Nobel Barış Ödülü açıklandı: Ödülü son 10 yılda kazananlar2026 Nobel Barış Ödülü açıklandı: Ödülü son 10 yılda kazananlar

ROBERT E. HALL VE MİCHAEL WOODFORD KİMDİR?

Robert E. Hall, Stanford Üniversitesi'nde ekonomi profesörü ve Hoover Enstitüsü'nde kıdemli uzman olarak görev yapmaktadır. Lisans derecesini Kaliforniya Üniversitesi'nden doktora derecesini ise Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)'nden almıştır.

1955 doğumlu Michael Woodford ise Columbia Üniversitesi'nde görev yapan Amerikalı bir makroekonomist ve para teorisyenidir.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ekonomi ABD
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro