2026 Nobel Barış Ödülü açıklandı: Ödülü son 10 yılda kazananlar

2026 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu. Norveç Nobel Komitesi, ödülü barışın ve uluslararası hukukun geliştirilmesine yönelik çabalarından dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) eski yargıcı Navanethem "Navi" Pillay'a verdi.

Norveç Nobel Komitesi Başkanı Watne Frydnes, Güney Afrika doğumlu 85 yaşındaki Pillay'ın barışın sağlanması ve uluslararası hukukun teşvik edilmesi yönündeki çabaları nedeniyle ödülü kazandığını açıkladı.

Komite, kararını duyururken dünyada artan çatışmalara ve uluslararası hukuk kurumlarının karşı karşıya kaldığı baskılara vurgu yaptı.

Nobel Komitesi tarafından yapılan açıklamada, anlaşmazlıkların güç veya şiddet kullanmadan çözülmesinde uluslararası hukukun belirleyici bir rol oynadığı ifade edildi.

Açıklamada, savaşların ve çatışmaların arttığı, yargıçlar ile uluslararası hukuk kurumlarının siyasi saldırılara maruz kaldığı bir dönemde hukukun üstünlüğünün korunmasının önem taşıdığı belirtildi.

Komite, uluslararası hukuk sisteminin yalnızca çatışmaları önlemek için değil, savaş suçlarının hesabının sorulması ve mağdurların adalete ulaşması açısından da gerekli olduğuna dikkat çekti.

SON 10 YILDA KAZANANLAR

Son 10 yılda insan hakları savunucuları, gazeteciler, siyasetçiler ve uluslararası kuruluşlar ödüle layık görülmüştü.

2025 – María Corina Machado (Venezuela): Venezuelalı muhalefet lideri, demokratik hakların savunulması ve ülkesinde barışçıl bir demokratik geçiş sağlanmasına yönelik mücadelesi nedeniyle ödüle layık görüldü.

2024 – Nihon Hidankyo (Japonya): Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarından sağ kurtulanların oluşturduğu kuruluş, nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya için yürüttüğü çalışmalar nedeniyle ödüllendirildi.

2023 – Nergis Muhammedi (İran): İranlı kadın hakları savunucusu, kadınlara yönelik baskılara karşı mücadelesi ve insan hakları ile özgürlüklerin geliştirilmesine yaptığı katkılardan dolayı ödülü kazandı.

2022 – Ales Bialiatski, Memorial ve Sivil Özgürlükler Merkezi (Belarus, Rusya ve Ukrayna): İnsan hakları ihlallerini, savaş suçlarını ve iktidarların hukuk dışı uygulamalarını belgeleme çalışmaları nedeniyle ödüle layık görüldüler.

2021 – Maria Ressa ve Dmitri Muratov (Filipinler ve Rusya): İki gazeteci, demokrasinin ve kalıcı barışın temel koşullarından biri olan ifade özgürlüğünü savunma çabaları nedeniyle ödüllendirildi.

2020 – Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP): Açlıkla mücadele, çatışmalardan etkilenen bölgelerde gıda güvenliğinin sağlanması ve açlığın savaşlarda bir silah olarak kullanılmasının önlenmesine yönelik çalışmaları nedeniyle ödülü aldı.

2019 – Abiy Ahmed Ali (Etiyopya): Etiyopya Başbakanı, komşu Eritre ile yaklaşık 20 yıl süren çatışma ve düşmanlık dönemini sona erdirmeye yönelik barış girişimleri nedeniyle ödüle layık görüldü.

2018 – Denis Mukwege ve Nadia Murad (Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Irak): Kongolu doktor Mukwege ile Ezidi insan hakları savunucusu Murad, savaşlarda cinsel şiddetin silah olarak kullanılmasına karşı mücadeleleri nedeniyle ödüllendirildi.

2017 – Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Kampanya (ICAN): Uluslararası sivil toplum ağı, nükleer silahların insani sonuçlarına dikkat çekmesi ve bu silahların uluslararası anlaşmalarla yasaklanması yönündeki çalışmaları nedeniyle ödüle layık görüldü.