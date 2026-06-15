Sızan telefon trafiği ortalığı karıştırdı! Netanyahu’dan Trump’a rest: Geri çekilmeyiz

ABD-İran hattında sağlanan yeni mutabakatın ardından Ortadoğu’da tansiyon yeniden yükseldi. İsrail basınına yansıyan iddialara göre, Başbakan Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesi, Lübnan dosyasında sert bir restleşmeye sahne oldu.

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth’a dayandırılan haberde, Netanyahu’nun ABD-İran mutabakatında yer alan Lübnan’a ilişkin düzenlemelerin Tel Aviv açısından bağlayıcı olmadığını açıkça dile getirdiği aktarıldı. İsrailli yetkililere göre Netanyahu, İsrail ordusunun Lübnan’da kontrol ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini ve operasyonların devam edeceğini Trump’a iletti.

İSRAİL-ABD ARASINDAKİ GERİLİM ARTIYOR

Aynı kaynaklar, Washington yönetiminin ilerleyen süreçte İsrail’e Lübnan’dan çekilme ya da saldırıları sınırlama yönünde baskı yapması halinde ciddi bir diplomatik gerilim yaşanabileceğine dikkat çekti. İsrail güvenlik kabinesinde ise Netanyahu’nun tutumuna geniş destek verildiği ifade edildi.

LÜBNAN'A SALDIRILAR SÜRÜYOR

Sahada ise ateşkes söylemleriyle çelişen gelişmeler yaşandı. İsrail ordusu, Güney Lübnan’daki Kefertebnit ve Yukarı Nebatiye bölgelerini hava ve topçu atışlarıyla hedef aldı. Bir insansız hava aracının Kefertebnit’te bir aracı vurduğu, saldırıda yaralılar olduğu bildirildi.

Ayrıca Haris-Tebnin yolu üzerinde patlayıcı yüklü bir M113 zırhlı aracın uzaktan infilak ettirildiği, işgal altındaki Hiyam beldesinde ise iki ayrı patlamanın gerçekleştirildiği aktarıldı. Bölgedeki operasyonların ateşkesin ilan edilmesine rağmen devam etmesi dikkat çekti.

ATEŞKES İLAN EDİLDİ AMA...

Diplomatik cephede ise farklı açıklamalar peş peşe gelmişti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, dün yaptığı açıklamada ABD ve Iran arasında varılan mutabakata atıfla Lübnan dâhil tüm cephelerde çatışmaların sona erdiğini duyurmuş; İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ise anlaşmayı doğrulayarak, mutabakatın 19 Haziran’da İsviçre’nin Cenevre kentinde imzalanacağını açıklamıştı.

Böylece bir yanda diplomatik imza süreci ilerlerken, diğer yanda Lübnan sahasında çatışmaların şiddetlenmesi, bölgede kırılgan dengenin sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.