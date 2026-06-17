Silikon Vadisi’nden Pentagon’a uzanan “elitler kulübü” ifşa oldu! Gizli toplantıların iç yüzü ortaya çıktı

ABD’de uzun yıllardır yalnızca davetle erişilebildiği bilinen ve farklı güç merkezlerini aynı masada buluşturduğu öne sürülen “Dialog” isimli yapıya ait kapsamlı veri sızıntısı, kapalı elit ağlara dair yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

Belgelerin doğruluğu uluslararası teknoloji yayın organı WIRED tarafından kısmen teyit edilirken, ortaya çıkan içeriklerin yıllara yayılan bir toplantı zincirinin iç işleyişini görünür kıldığı belirtildi.

Topluluğun 2006 yılında milyoner girişimci Peter Thiel ile bağlantılı çevrelerce kurulduğu ve yıllar içinde ABD’li devlet yetkilileri, Silikon Vadisi yatırımcıları ve güvenlik politikası aktörlerini bir araya getiren kapalı bir ağ haline geldiği ifade edildi.

HACKER GRUBU ORTAYA ÇIKARDI

Olayın fitilini ateşleyen gelişmenin, İsviçre merkezli hacker kolektifi “maia arson crimew” tarafından ortaya çıkarılan bir web dizini olduğu bildirildi. Daha önce de yüksek profilli veri sızıntılarıyla bilinen grup, bu kez Dialog’un dijital altyapısında yer alan erişim noktalarına ulaştı.

WIRED, elde edilen verilerin önemli bir bölümünü bağımsız kaynaklarla doğruladığını açıkladı.

DUBLIN'DE PLANLANAN KAPALI TOPLANTI

Belgelerde en çok dikkat çeken bölümlerden biri, 2026 yılına ait katılımcı planı oldu. Buna göre İrlanda’nın Dublin çevresindeki Powerscourt Hotel’de yapılması planlanan etkinliğe 222 kişi kayıt yaptırdı.

Kayıtların 87’si “ilk katılım” olarak işaretlenirken, bazı isimlerin geçmiş katılımlarının on yılı aşan bir süreye uzandığı görüldü. Katılımcıların büyük kısmının resmi devlet adresleri yerine özel e-posta hesapları kullanması ise dikkat çekti.

SIRA DIŞI İÇERİKLER

Sızan program taslakları, toplantıların klasik konferans formatından oldukça uzak bir yapıda kurgulandığını ortaya koydu. Programda “Paranın insan mutluluğundaki sınırı”, “Nükleer enerjiye dönüş senaryoları”, “Yeni nesil savaş teknolojileri”, “Yakın gelecekte toplumsal dönüşüm” gibi başlıklar yer alırken “Bir Tarikat Kur” ve "Bir Parti Kur" gibi daha tartışmalı ve deneysel başlıkların da bulunduğu ortaya çıktı.

LİSTEDEKİ İSİMLER DİKKAT ÇEKTİ

Sızan listelerde dikkat çeken isimlerden biri NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Alexus Grynkewich olarak öne çıktı. Belgelerde Grynkewich’in 2021’den bu yana toplantılara katılım gösterdiği iddia edildi.

Aynı ağ içinde Palantir kurucu ortağı Joe Lonsdale gibi Silikon Vadisi’nin etkili isimlerinin yanı sıra savunma ve istihbarat geçmişi bulunan kişiler de yer aldığı belirtildi.

EŞLEŞTİRME PROGRAMI

Belgeler, yapının yalnızca fikir paylaşım platformu olmadığını, aynı zamanda sosyal eşleştirme mekanizmaları içerdiğini de gösterdi. Katılımcılara özel hayat, ilişki durumu ve sosyal tercihleri sorularak gelecekteki “eşleştirme programlarına” dahil edilme ihtimalinin de sunulduğu ortaya çıktı.

Ayrı bir dijital platform üzerinden benzer nitelikte bireylerin bir araya getirilmesine yönelik bir sistemin de aktif olduğu iddia edildi.

EPSTEIN BAĞLANTISI İDDİASI

Topluluğun geçmiş kayıtlarında, daha önce tartışma konusu olmuş bazı isimlerin de yer aldığı belirtildi. 2014 yılına ait belgelerde Jeffrey Epstein’ın adının geçtiği, ancak etkinliklere katılımına dair net bir doğrulamanın bulunmadığı ifade edildi.