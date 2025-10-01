Elitlerin yeni bir takıntısı var: Ölümsüzlük!

Dünya yeni bir saplantıyla yönetiliyor: Ölümsüzlük

Haber, Rusya ve Çin devlet başkanları arasındaki ilgi çekici bir konuşmanın kaydedilmesinin ardından ortaya çıktı. Bir çevirmene göre Putin şunları söyledi:

"Biyoteknolojinin gelişmesiyle birlikte insan organları sürekli olarak nakledilebilir, insanlar giderek daha genç yaşayabilir, hatta ölümsüzlüğe bile ulaşabilirler. 150 yıla kadar yaşama şansı var."

Küresel seçkinlerin bu tür hırsları, yaşlanmanın onlar için çözülmesi gereken salt teknik bir sorun haline geldiğini doğruluyor. Bilimin katlanarak hızlanmasına güveniyorlar; tıp, teknolojik sıçramalar sayesinde yaşlılığa kesin bir çare bulana kadar yaşlanmayı yeterince yavaşlatabileceklerine inanıyorlar.

SONSUZLUĞA GİDEN ÜÇ YOL: YAPAY ZEKAYLA BİRLEŞMEKTEN 'KAN TERAPİSİNE'

Ebedi hayat için bu yarış, üç temel "ölümsüz" tipini tanımlar:

1. Post-hümanistik füzyon: Vücudun sadece bir "donanım", zihnin ise bir "yazılım" olduğuna inanan zeki bilgisayar bilimcileri tarafından desteklenmektedir. Bir gün yapay zeka (YZ) ile birleşecek ve sonsuza dek kod veya dijital öz olarak yaşayacaklardır.

2. Altyapı ölümsüzlüğü: Silikon Vadisi'ndeki teknoloji milyarderleri gibi muazzam güce ve servete sahip olanlar, egemen devletleri aktif olarak yeniden yapılandırıyor ve teknolojik gelişmeyi hızlandırmak için her ne pahasına olursa olsun düzenlemeleri kaldırıyorlar.

3. Tıbbi Ölümsüzlük (Putin/Xi versiyonu): Bilimin katlanarak hızlandığına inanma. Amaç, tıp kesin tedaviler geliştirene kadar yaşlanmayı yavaşlatmaktır. Biyolojik hackleme yöntemlerinin, biyolojik yaşın tersine çevrilebileceğinin kanıtı olduğuna inanıyorlar.

TARTIŞMALI TARİH: MAYMUN TESTİSLERİNDEN 'GENÇ KANA'

Gençlik iksirini aramanın uzun ve çoğu zaman komik bir geçmişi vardır. The Guardian yazarı iki önemli örneği hatırlatıyor:

Testis Skandalı (1889): Ünlü fizyolog Charles-Édouard Brown-Séquard, bir köpek veya kobayın testislerinden elde edilen kan ve meyve suyu karışımını enjekte ederek yaşlanma karşıtı bir tedavi bulduğunu iddia etti. Daha sonra bunun güçlü bir plasebo etkisi olduğu kanıtlandı.

Voronoff ve Maymun Bezleri (1923): Brown-Séquard'ın öğrencisi Serge "Samuel" Voronoff, bir adım daha ileri giderek maymun testis parçalarını yaşlı erkeklerin skrotumlarına naklederek gençleşme sağladığını iddia etti. Yöntemi dünya çapında 2.000'den fazla kez uygulanmış olsa da, asıl bileşenin testosteron olduğu keşfedilince şöhreti söndü.

SİLİKON VADİSİ'NİN GENÇLİK PINARI: KAN BİR İKSİR Mİ?

Modern bilim, 2005 yılında profesörler Irina ve Mike Conboy'un (Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley) devrim niteliğinde bir deney gerçekleştirmesiyle ivme kazandı. Genç ve yaşlı bir farenin dolaşım sistemlerini cerrahi olarak birbirine bağlayan parabiyoz tekniğini kullandılar.

Genç kandaki bir şeyin yaşlı farelerde güçlü bir gençleşmeyi tetiklediğini keşfettiler; kasları, karaciğerleri ve beyinleri yeniliyor.

Hipotez hızla ticari uygulamaya geçti. Stanford mezunu Jesse Karmazin, 2016 yılında Ambrosia Health kliniğini açtı ve 16-25 yaş arası bağışçılardan bir litre genç plazma nakli için 8.000 dolar talep etti. "Yaşlanmayı tersine çevirdiği" iddialarına rağmen, FDA kliniği 2019 yılında hızla kapattı ve hastaların kanıtlanmamış tedavilerle "sömürüldüğü" konusunda uyardı. Irina Conboy, "Gidip işlemi yaptırıp gençleşebileceğinizi düşünüyorsanız - henüz değil," dedi.

YARIŞTAKİ BİYOHACKERLAR: "OĞLUM BENİM 'KAN OĞLUM'DU"

Modern saplantının en uç örneği, teknoloji milyoneri ve "gençleşme sporcusu" Bryan Johnson'dır. Johnson, "Blueprint" algoritmasına ve ekstrem rejimine milyonlarca dolar harcıyor. Genç kan fikrine o kadar bağlıydı ki, genç oğlu Talmadge'i kısa süreliğine yanına aldı ve Talmadge, ekibinin oğlunun plazmasını aktarmanın faydalarını değerlendirdiği "kan çocuğu" oldu.

Johnson'ın vücudunun 365 günde 277 gün yaşlandığı bildiriliyor ve bu da onu "Uzun Ömür Kaçış Hızı" (LEV) kavramına yönlendirdi. LEV, yaşlanmayı, her yeni hastalığın ortaya çıkmadan önce teknolojiyle tedavi edilebileceği noktaya kadar yavaşlatma fikridir. Bilim insanları, Moore Yasası'na dayanarak, bunun bize daha iyi tedaviler bulmak için 20 yıl daha kazandırabileceğini söylüyor.

SİYASİ BEDEL: KİM EBEDİ KALACAK?

Ölümlülüğü teknik bir sorun olarak çözmeye odaklanmanın ciddi siyasi sonuçları var. Donald Trump, 2025'te Oval Ofis'e döndüğünde, biyoteknoloji inovasyonunu engelleyen düzenlemeleri ortadan kaldırmaya başladı.

Yediğimiz ve içtiğimiz sessiz zehir etrafımızda saklanıyor! Uzmanlar uyarıyor: 'Sonuçları henüz ortaya çıkmadı'

Kilit isimlerden biri, ilaç onaylarını hızlandırmak için müttefiklerini kilit pozisyonlara yerleştirmeye yardımcı olan uzun ömürlü yatırımcı Peter Thiel. Müttefiki Jim O'Neill ise, ilaçların etkililik değil, yalnızca güvenliğe göre onaylanmasına olanak tanıyan ve kanıtlanmamış tedavilere kapı açacak FDA reformları için çabalıyor.

Yine de bedeli ağır: Yönetim, milyonlarca yaşlı Amerikalının sağlık hizmetleri olan Medicare'e yüz milyarlarca dolarlık kesintiler önerdi. Kaynaklar, bugün zaten yaşlanan insanları destekleyen girişimlerden, en zenginlerin ütopik ölümsüzlük hayaline yönlendiriliyor. Küresel seçkinler için ölüm teknik bir sorun; geri kalanımız içinse şimdilik sosyo-politik bir mesele.