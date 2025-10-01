Yediğimiz ve içtiğimiz sessiz zehir etrafımızda saklanıyor! Uzmanlar uyarıyor: 'Sonuçları henüz ortaya çıkmadı'

Uzmanlar, plastiğin sadece doğayı boğan bir atık olmadığını, aynı zamanda insan organizmasında da mevcut bir tehdit olduğunu söyledi.

-Anne sütünde ve plasentada mikroplastikler bulundu. Bu, nesiller boyu aktarıldıkları ve henüz doğmamış olanları da etkiledikleri anlamına geliyor. Anne sütü örneklerinin ve bebek mamalarının neredeyse %40'ında mikroplastik tespit edilmesi özellikle endişe verici. Uzmanlar bunun her birimizi endişelendirmesi gereken bir bilgi olduğunu belirtti.

GIDA VE SUDAKİ PLASTİK

Tek bir şişe su bile yüz binlerce plastik parçacığı içerebilir. Paketlenmiş et, meyve ve sebze gibi gıdalar da ambalajları her açıldığında kirlenir. Bilimsel araştırmalar, mikroplastikleri Alzheimer ve Parkinson gibi nörodejeneratif hastalık riskinin artması, doğurganlığın azalması, diyabet ve felç gelişimiyle ilişkilendirmektedir.

"Çocuklarımız, anne karnından ölüme kadar mikroplastiklere maruz kalan ilk nesildir. Plastik, günlük hayatımızda sessiz bir zehir haline geldi," uyarısında bulunuyor uzamanlar.

Ancak plastik sorunu insan vücuduyla sınırlı değil. İstatistikler, her yıl 14 milyon tona kadar plastiğin nehirlere, göllere, denizlere ve okyanuslara karıştığını gösteriyor ve bu da mikroplastikleri günümüzün en büyük çevre kirleticilerinden biri haline getiriyor.

Avrupa Komisyonu daha önce, 2030 yılına kadar tüm plastik ambalajların geri dönüştürülebilir olmasını hedeflemişti. Ancak yaşanan çevre kazaları, sorunun yalnızca geri dönüşümle değil, atık oluşumunun önlenmesi, altyapının modernizasyonu ve uluslararası izlemenin güçlendirilmesiyle de çözülebileceğini gösteriyor.

Nesiller boyunca kurşun borulardan su içildi, asbestten evler inşa edildi ve uçaklarda sigara içildi. Tüm bunlar o zamanlar zararsız görünüyordu, ta ki korkunç sonuçlarını görene kadar. Mikroplastikler bugün bizim örneğimiz ve bunu değiştirme fırsatımız hâlâ var…