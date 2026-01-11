Kendi arabasını çalan ilk hırsız!

Araç hırsızlığı , çetelerin yöntemlerini sürekli geliştirmesi nedeniyle hem araç sahipleri hem de yetkililer için gerçek bir baş ağrısıdır . Tekerleğe su şişesi koymak , Nokia 3310 telefonlar kullanmak , başka bir araçla itmek veya hatta yola portakal bırakmak, zaman zaman kaydedilen teknikler arasında yer alıyor.

Ancak, kusurun bizzat mülk sahibinin kendisinden kaynaklandığı durumlar da var... Genellikle bunlar, para cezalarından, bürokratik işlemlerden veya hatta sigorta şirketlerinden tazminat taleplerinden kaçınma girişimleridir.

Tipik örnek, İspanya'da yetkililerin endişelendirdiği son olay olarak herkesi şaşırttı. 25 yaşındaki adam, kendi arabasını belediyeye ait bir depodan çıkarmaktan dolayı suçlamalarla karşı karşıya kaldı..

Araç, yasa dışı park nedeniyle vinçle kaldırılmış ve belediyeye ait bir otoparkta bulunuyordu. Araç sahibinden kaldırma ve bekleme masrafları için 132,61 euro ödemesi istenince yasal süreci takip etmek yerine, araç sahibi ödeme yapmadan aracını almayı tercih etti; bu durum, bölge yetkilileri tarafından hemen hırsızlık ihbarına yol açtı.﻿

Olay, birkaç hafta sonra aracın tehlikeli bir şekilde seyrettiğinin fark edilmesi ve denetim için durdurulmasıyla sona erdi . Plaka kontrolü, aracın çalıntı olarak arandığını ortaya çıkardı. Sürücü, aracın yasal sahibi olduğunu kanıtladı ve sadece "kendisine ait olan bir şeyi geri aldığını" düşünerek yaptığını itiraf etti.

Sonuç olarak, araç belediye otoparkına geri döndü, dava dosyası ise mahkemeye sevk edildi ve genç sürücü artık hırsızlık suçlamasıyla da karşı karşıya kaldı . Hukuki sonuçlar, başlangıçta kaçınmaya çalıştığı miktardan çok daha ciddi; zira suçlama para cezası ve mahkemenin kararına bağlı olarak hapis cezasıyla da sonuçlanabilir.