Şi Cinping’i görüntülemek istedi, olanlar oldu! Korumalar fotoğrafçıyı yaka paça fırlattı

Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı, üye ülke liderlerinin katılımıyla Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirildi. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un ev sahipliğindeki zirvede Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev bir araya geldi. Zirve öncesinde liderler Caparov tarafından karşılanırken, toplu fotoğraf çekiminin ardından görüşmelere geçildi.

Toplantının ana gündemini ŞİÖ'nün güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesi, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, enerji, ulaştırma, kültür ve insani alanlarda iş birliğinin artırılması oluşturdu. Uluslararası ve bölgesel gelişmelerin de ele alındığı zirve, Çin ve Rusya'nın etkili olduğu örgütün küresel siyasette daha güçlü bir iş birliği platformu oluşturma arayışının öne çıktığı bir toplantı olarak dikkat çekti.

KORUMALAR ZİRVEYE DAMGA VURDU

Zirvenin resmi gündeminin yanı sıra, Şi Cinping'in Bişkek'e gelişi sırasında yaşanan olay da dikkat çekti. Çin liderini yakından görüntülemeye çalışan bir fotoğrafçı, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırıldı. Görüntülere yansıyan olayda, fotoğrafçının kırmızı halı çevresine yaklaşmasının ardından Şi'nin korumaları tarafından tutulduğu ve kısa sürede alandan çıkarıldığı görüldü. O anların görüntüleri sosyal medyada ve bölge basınında gündem oldu.

Şi Cinping, 30 Ağustos'ta Bişkek'e ulaşmış ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından Manas Uluslararası Havalimanı'nda karşılanmıştı. Çin liderinin ziyareti, ŞİÖ zirvesinin yanı sıra Kırgızistan ile ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik temasları da kapsıyor.

ZİRVEDEN 28 BELGE ÇIKTI

Bişkek'teki toplantının sonunda liderler 28 ayrı belgeye imza attı. Belgelerin başında ŞİÖ'nün kuruluşunun 25. yılına ilişkin Bişkek Deklarasyonu yer aldı. Ayrıca örgütün 2002 tarihli Şartı'nda değişiklik ve eklemeler yapılmasını öngören protokol ile ŞİÖ üyesi ülkelerin güvenliğine yönelik tehdit ve sınamalarla mücadele edecek Evrensel Merkeze ilişkin düzenleme kabul edildi.

Uyuşturucuyla mücadele de anlaşmaların önemli başlıklarından biri oldu. Üye ülkelerin 2030'a kadar uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele programı üzerinde anlaşmaya vardığı zirvede, sentetik uyuşturucular ve bunların öncüllerinin yayılmasına karşı ortak tedbirlerin koordine edilmesini öngören yeni bir program da kabul edildi. ŞİÖ bünyesindeki Uyuşturucuyla Mücadele Merkezi'nin yürütme organına ilişkin düzenleme de imzalanan belgeler arasında yer aldı.

Belgeler yalnızca güvenlik başlıklarıyla sınırlı kalmadı. Yapay zeka, enerji verimliliği, enerji sistemleri, bilgi güvenliği, limanlar ve lojistik merkezlerinin geliştirilmesi gibi alanlarda da yeni iş birliği mekanizmaları oluşturulması kararlaştırıldı. ŞİÖ ülkeleri ayrıca 2026-2028 döneminde uluslararası bilgi güvenliğinin sağlanmasına yönelik ortak eylem planı ile 2026-2030 döneminde liman ve lojistik merkezlerinin geliştirilmesini hedefleyen yol haritasını da imzaladı.

ŞİÖ'NÜN YENİ KÜLTÜR VE TURİZM BAŞKENTİ

Zirveden çıkan kararlar arasında Pakistan'ın Lahor kentinin 2026-2027 dönemi ŞİÖ Turizm ve Kültür Başkenti ilan edilmesi de yer aldı. Ayrıca nükleer ve fiziksel nükleer güvenlik alanında çok taraflı iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik ortak deklarasyon kabul edildi.

Bişkek zirvesiyle birlikte ŞİÖ, güvenlik ve terörle mücadele ekseninin yanı sıra yapay zeka, enerji, lojistik, bilgi güvenliği, uyuşturucuyla mücadele ve kültürel iş birliği gibi alanlarda daha kapsamlı bir ortaklık zemini oluşturmayı hedefledi. Zirvenin 25. yıl deklarasyonu ise örgütün önümüzdeki dönemdeki iş birliği çerçevesine ilişkin siyasi mesajların temel metinlerinden biri oldu.