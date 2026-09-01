Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısına Erdoğan da katıldı! Batı dünyasının gözü kulağı burada

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi; Türkiye, Çin, Rusya, Hindistan, İran ve Pakistan'ın da aralarında bulunduğu birçok ülke liderini Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir araya getirdi. Liderler, bölgesel güvenlikten ekonomik işbirliğine, uluslararası krizlerden küresel düzenin geleceğine kadar çok sayıda başlığı görüşmek üzere aynı masada toplandı.

Bişkek'teki toplantının dikkat çeken başlıklarından biri Batı merkezli küresel düzene alternatif arayışları oldu. AP'nin değerlendirmesine göre Çin, Rusya ve İran açısından zirve, ABD'nin küresel etkisine karşı daha güçlü bir işbirliği mesajı verme fırsatı olarak görülüyor.

UKRAYNA VE ORTADOĞU SAVAŞLARI MASADA

Zirvede Ukrayna savaşı ve Ortadoğu'daki gelişmeler de öne çıkan gündemler arasında yerini aldı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi çağrısını yinelerken, ŞİÖ toplantısı İran ile ABD arasındaki gerilimin de gölgesinde gerçekleşti. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise zirvede yaptığı açıklamada, Washington'ın önceki mutabakat kapsamındaki yükümlülüklerine dönmesi halinde Tahran'ın da karşılık vereceğini söyledi.

28 BELGEYLE İŞ BİRLİĞİ ALANI GENİŞLETİLDİ

Zirvede güvenlik ve terörle mücadelenin yanı sıra ekonomi, enerji, kültür, insani yardım ve yapay zeka gibi başlıklarda iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik önemli kararlar alındı. Toplantının sonunda ŞİÖ Bişkek Deklarasyonu kabul edilirken, farklı alanlarda ortaklığı geliştirmeyi hedefleyen 28 belgeye imza atıldı. Belgeler arasında ŞİÖ Şartı'nda değişiklik öngören protokolün yanı sıra uyuşturucuyla mücadele ve üye ülkelerin karşı karşıya olduğu güvenlik tehditlerine yönelik düzenlemeler de yer aldı. Zirvede ayrıca Pakistan'ın Lahor kentinin 2026-2027 dönemi ŞİÖ Kültür ve Turizm Başkenti olması kararlaştırıldı.

ERDOĞAN VE ALİYEV GÖRÜŞMESİ

ŞİÖ toplantıları kapsamında liderler arasında ikili görüşmeler de sürerken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir araya geldi. İki lider, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdi.

DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Zirve kapsamında dikkat çeken temaslardan biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko arasında gerçekleşti. Üç lider, zirve oturumları arasındaki sırada bir araya gelerek ayaküstü sohbet etti. Gayriresmi gerçekleşen görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşılmazken, Rus medyası tarafından paylaşılan üçlü temas Bişkek'teki zirvede yürütülen yoğun diplomasi trafiğinin dikkat çeken görüntülerinden biri oldu.