Savaşın ABD'ye maliyeti belli oldu: Hava savunma stokları risk altında

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), İran’a yönelik askeri operasyon kapsamında yaşanan çatışmaların Pentagon’a maliyetinin 1 Ağustos itibarıyla yaklaşık 38 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Çatışmaların sürmesi halinde aylık maliyetin 2 ila 3 milyar dolar arasında olacağı tahmin edildi.

MALİYET 4 BAŞLIKTA İNCELENDİ

CBO, şubat ayı sonunda İran’a karşı “Destansı Öfke Operasyonu” adıyla başlatılan harekatın maliyetini operasyonel harcamalar, fırsat maliyetleri, ekonomik etkiler ve olası ek harcamalar olmak üzere dört ana kategoride değerlendirdi.

CBO’nun raporunda, İran ile yaşanan silahlı çatışmanın operasyonel maliyetinin 1 Ağustos itibarıyla yaklaşık 38 milyar dolar olduğu belirtildi. Bu maliyetin tüketilen mühimmatın yenilenmesi, muharebede kaybedilen teçhizat, artan uçuş saatleri, saha operasyonları ve yükselen yakıt giderlerinden kaynaklandığı aktarıldı.

Çatışmaların devam etmesi durumunda maliyetlerin artacağı belirtilen raporda, çatışmanın şiddet düzeyine bağlı olarak her ek ayın 2 ila 3 milyar dolara mal olacağı tahmin edildi. Çatışmaların tırmanması halinde aylık maliyetin daha da yükselmesinin beklendiği kaydedildi.

HAVA SAVUNMA STOKLARI RİSK ALTINDA

Raporda, Pentagon açısından en önemli fırsat maliyetinin kullanılan hava savunma füzeleri olduğu vurgulandı. Azalan stokların ABD’nin hava savunma kapasitesini birkaç yıl boyunca zayıflatabileceği ifade edildi.

Bu durumun özellikle Çin gibi geniş balistik ve seyir füzesi cephaneliklerine sahip ülkelerle yaşanabilecek olası krizlerde güvenlik riskleri oluşturabileceği belirtildi.

ENERJİ FİYATLARI VE ENFLASYON ETKİSİ

Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz’de yaşanan sevkiyat aksamalarının ham petrol, benzin, dizel ve jet yakıtı fiyatlarını küresel ölçekte artırdığına dikkat çekildi.

Artan enerji ve lojistik maliyetlerinin tüketici fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğu belirtilen raporda, 2027’nin ilk çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi enflasyonunun önceki tahminlerin 0,5 puan, çekirdek PCE enflasyonunun ise 0,3 puan üzerinde olmasının beklendiği aktarıldı.

Raporda, çatışmanın yol açtığı daha yüksek enflasyonun Hazine tahvil faizlerini de yukarı çektiği belirtildi.

Diplomatik operasyonlar ve dış yardımlar gibi olası ek maliyetlerin ise çatışmanın gelecekteki seyrine bağlı olduğu, bu nedenle henüz net bir hesaplama yapılamadığı ifade edildi. (AA)