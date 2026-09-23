Şara’dan Trump’a ters köşe espri! Golan konuşulurken verdiği cevap olay oldu

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta Atlantic Council tarafından düzenlenen etkinlikte Suriye-İsrail ilişkileri ve Golan Tepeleri konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"NEW JERSEY SENİN"

ABD Başkanı Donald Trump’la ilişkisinin iyi olduğunu belirten Şara, Washington’ın Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması sürecindeki desteğine değindi. Ancak konu İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğinin ABD tarafından tanınmasına geldiğinde Trump’la arasında geçen konuşmayı da kamuoyuyla paylaştı.

Şara, Trump’ın Golan konusundaki tutumuna karşı kendisinin espri yaptığını belirterek, “Neden onlara New Jersey’i vermiyorsun? Golan senin değil ki İsrail’e veresin, ama New Jersey senin” ifadelerini kullandığını söyledi.

DEMOKRATLARA GÖNDERME YAPTI

Şara, esprisini New Jersey’de Demokrat seçmenin ağırlıklı olmasına da gönderme yaparak sürdürdüğünü belirtti. Suriye Cumhurbaşkanı, Trump’a, “En azından New Jersey senin sahip olduğun bir yer” dediğini aktardı.

"HİÇBİR DEVLET BAŞKANI KARAR VEREMEZ"

Ancak Şara, Trump’la yaptığı bu konuşmanın ardından Golan Tepeleri konusundaki tutumunun şaka olmadığını özellikle vurguladı. Golan’ın Suriyelilere ait olduğunu savunan Şara, herhangi bir devlet başkanının bölgenin statüsü konusunda tek başına karar verme yetkisine sahip olmadığını söyledi.

Şara, “Golan Tepeleri kendi halkına aittir. Ne Suriye Cumhurbaşkanı'nın ne Amerikan Başkanı'nın ne de başka herhangi bir kişinin oradan vazgeçme veya onu başkasına verme hakkı vardır” dedi.

TRUMP 2019'DA İSRAİL'İN EGEMENLİĞİNİ TANIMIŞTI

Golan Tepeleri tartışmasının arka planında Trump’ın ilk başkanlık döneminde aldığı karar bulunuyor. Trump, 25 Mart 2019’da imzaladığı başkanlık bildirisiyle ABD’nin İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıdığını açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler ise bu tutumu kabul etmiyor. BM İnsan Hakları Konseyi, Mart 2026’da aldığı kararlarda Golan Tepeleri’ni “işgal altındaki Suriye Golanı” çerçevesinde ele almaya devam etti ve İsrail’in bölgeye ilişkin uygulamalarının uluslararası hukuk açısından geçerli olmadığı yönündeki BM kararlarına atıfta bulundu.

İSRAİL'LE GÖRÜŞMELERDE YÜZDE 90 UZLAŞI

Şara’nın New York’taki açıklamalarında dikkat çeken bir diğer başlık ise Suriye ile İsrail arasında yürütülen doğrudan görüşmeler oldu.

Suriye Cumhurbaşkanı, iki ülke arasında yaklaşık bir yıldır doğrudan temasların sürdüğünü açıkladı. Şara, görüşmelerde bir aşamada güvenlik düzenlemeleri konusunda yaklaşık yüzde 90 oranında anlaşmaya varıldığını ancak İsrail’in daha sonra süreçten çekildiğini söyledi.

Şara, “İsrail’le birkaç müzakere oturumu gerçekleştirdik. Anlaşmaların yaklaşık yüzde 90’ına ulaşmıştık ancak o noktada İsrail farklı gerekçelerle geri çekildi” dedi.

İsrail’in eski Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Suriye topraklarında yeni bölgeleri kontrol altına aldığını ve saldırılarını sürdürdüğünü savunan Şara, buna rağmen Şam yönetiminin askeri seçenek yerine diplomasi yolunu tercih ettiğini belirtti.

Şara, “Suriye bu sorunu görüşmeler ve müzakereler yoluyla çözmeyi seçti” ifadelerini kullandı.

Ancak kalıcı bir barıştan söz edilebilmesi için öncelikle güvenlik ve egemenlik konularında ilerleme sağlanması gerektiğini belirten Şara, “Suriyelilerin güvenliğini ve haklarını korumamız gerekiyor. Bundan önce barıştan söz edemeyiz” dedi.

"GOLAN MÜZAKERE KONUSU DEĞİL"

Şara, Suriye ile İsrail arasında yürütülen görüşmelerin Golan Tepeleri’nin statüsünü kapsamadığını da açıkça belirtti.

Suriye Cumhurbaşkanı, “Golan Tepeleri, Birleşmiş Milletler'in tanıdığı şekliyle Suriye toprağıdır. Bu nedenle bu toprakların kime ait olduğu konusunda herhangi bir tartışma yok” dedi.

Şara’ya göre öncelikli mesele, İsrail’in Suriye’nin güneyinde kontrol ettiği bölgelerden çekilmesi ve iki ülke arasında güvenlik düzenlemeleri konusunda anlaşmaya varılması. Şara, bu aşamanın başarıyla tamamlanması halinde daha kapsamlı ve kalıcı bir barışın gündeme gelebileceğini söyledi.