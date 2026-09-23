Şara: Sorun Suriye değil İsrail

New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında Atlantik Konseyi'nde konuşan Şara, İsrail'in Suriye'ye yönelik politikasını değerlendirdi. Şara, "7 Ekim'de yaşananlar İsrail'in Suriye politikasını belirlememeli. Bu mantıklı değil ve ek güvenlik tehditleri yaratıyor." dedi.

GÜVENLİK VURGUSU

Şara, "Güvenliğinizi korumak istiyorsanız, başkalarının güvenliğine saygı duymalısınız." ifadesini kullandı. İsrail'in "güvenliğini korumak için çevresinde sorunlar yarattığını ve bunun işe yaramadığını" belirtti.

İSRAİL'İN SALDIRILARI

Şara, İsrail'in Suriye'deki başkanlık sarayı ile havalimanlarına iki kez saldırı düzenlediğini söyledi. "Bu, İsrailli vatandaşlara güvenlik getiriyor mu?" diye sordu.

ABD, İNGİLTERE VE LÜBNAN İLİŞKİLERİ

Şara, ABD, İngiltere ve Lübnan ile ilişkilerin başarılı olduğunu belirtti. Sorunun Suriye'de değil, İsrail'de olduğunu ifade etti.