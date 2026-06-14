ABD'de yapılan kapsamlı bir inceleme, milyonlarca kişinin kullandığı saç boyalarıyla ilgili endişe yaratan sonuçları ortaya koydu. En çok satan 20'den fazla ürünün tamamında zehirli kimyasallar tespit edilirken, bazı boyalarda kanserojen maddelere de rastlandı.

Consumer Reports (CR), araştırma kapsamında ülke genelinde hem mağazalarda hem de çevrimiçi platformlarda satışta olan 21 farklı kutu saç boyası ile iki geçici saç tebeşiri ürününü analiz edilmek üzere bağımsız bir üçüncü taraf laboratuvara gönderdi.

Araştırmacılar, ftalatlar, ağır metaller ve uçucu organik bileşikler (VOC’ler) üzerinde inceleme yaptı. VOC’lerin havaya kolayca karışarak solunabilen kimyasallar olduğu belirtildi.

Bazı VOC’lere kısa süreli maruz kalmanın baş ağrısı, mide bulantısı ile birlikte göz, burun ve boğazda tahrişe yol açabileceği; uzun vadede ise karaciğer, böbrekler ve merkezi sinir sistemine zarar verebileceği ifade edildi. Ayrıca bazı VOC türlerinin kansere neden olabileceği kaydedildi.

CR’nin ürün güvenliği direktörü Ashita Kapoor ise test sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, bazı saç boyalarının özellikle evde düzenli olarak saç boyayan kişiler açısından endişe verici seviyede yüksek miktarda uçucu organik bileşik (VOC) salınımı tespit edildiğini söyledi.

LİSTEDE ÜNLÜ MARKALAR DA YER ALDI

Test edilen ürünler arasında, L’Oréal Paris Féria Downtown Brown’ın en yüksek diklorometan seviyesine sahip olduğu tespit edilirken, Revlon ColorSilk’in koyu kahverengi tonlarındaki iki farklı versiyonunun ise ikinci ve üçüncü sırada yer aldığı bildirildi.

Revlon adına konuşan bir sözcü, The Post’a yaptığı açıklamada şirketin ürünlerinin güvenliğini savunduklarını belirterek, "Kalite standartlarımız iyi belirlenmiş ve güçlü kalmaya devam ediyor ve şu anda piyasada bulunan ürünlere güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Bulgular yalnızca diklorometanla sınırlı kalmadı. Raporda, farklı ürünlerde potansiyel olarak endişe verici başka kimyasal maddelerin de tespit edildiği belirtildi. Örneğin, incelenen altı üründe toluene rastlandı. Bu maddenin solunum yollarında tahrişe ve sinir sistemi üzerinde toksik etkilere yol açabildiği ifade edildi.

Dört üründe ise kalp hastalıkları, insülin direnci, üreme sorunları ve erken menopoz gibi sağlık problemleriyle ilişkilendirilen ftalat türü DEHP tespit edildi.

KANSEROJEN MADDE BULUNDU

Çocuklara yönelik pazarlanan bir saç ürününde ise, kemik iliği kanseriyle ilişkilendirilen kanserojen madde benzen bulunduğu bildirildi.

Öte yandan araştırmada olumlu bir bulguya da yer verildi. İncelenen 23 ürünün 15’inde, CR tarafından test edilen beş farklı ağır metalin hiçbirine tespit edilebilir düzeyde rastlanmadığı belirtildi.