Ünlü içecek markasına rekor tazminat! Çocuklar meyve sularını ellerinden düşürmezlerdi

Türkiye’nin önemli içecek üreticilerinden Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEYSU), "Meysu" markasının kullanım hakları üzerinden Meyepa Marketing ile yaşanan hukuki krizde dev bir finansal iddiayla karşı karşıya kaldı.

Şirket, kendisine ve ana ortağı Gülsan Gıda'ya yöneltilen devasa talebe ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yaptı.

Meysu Gıda tarafından yapılan özel durum açıklamasında, marka haklarına ilişkin devam eden ihtilafta karşı taraf olan Y.Ö. hissedarı olduğu Meyepa Marketing Pazarlama A.Ş. ve aile yakını D.Ö. tarafından şirkete bir ihtarname gönderildiği belirtildi. Gönderilen ihtarnamede yer alan alacak ve tazminat talebinin toplamda 50 milyon 262 bin 62 dolar gibi astronomik bir seviyede olduğu ifade edildi.

MEYSU yönetimi, Meyepa tarafından geçmişte açılan birçok davanın kendi lehlerine sonuçlandığının altını çizdi. Şu anda yalnızca bir davanın Yargıtay’da temyiz aşamasında olduğunu belirten şirket, bu dosya için gereken 33 milyon TL'lik teminat mektubunun ana ortak Gülsan A.Ş. tarafından icra dairesine sunulduğunu ve bu sayede yatırımcıların her türlü maddi riskten korunduğunu vurguladı.

"HAKSIZ İHTARNAME"

Şirket yönetimi konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Toplamda 500.000 USD'yi geçmeyen alacak taleplerini sanki dava konusu etmiş ve lehlerine karar verilmiş gibi afaki hesaplamalar yaparak Şirketimize haksız ihtarname çekilmesi kabul edilemezdir. Kötü niyetli olarak ileri sürülen bu tutar, son bilançomuzdaki aktif toplamın yüzde 10'undan fazla olduğu için mevzuat gereği bu özel durum açıklaması yapılmıştır."

KAYSERİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA SUÇ DUYURUSU

MEYSU Gıda, şirket itibarına ve yatırımcı güvenine zarar veren bu girişime karşı sadece savunmada kalmayacak. Hukuki adımlarını hızlandıran şirket ihtarnameye yasal süresi içinde resmi ve sert bir yanıt verecek.

Şirketin haklı itibarını zedeleyen ve yatırımcılar üzerinde bilgi kirliliği yaratan kişiler hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacak. Oluşabilecek tüm zararlar için ayrıca maddi tazminat davaları açılacak.