Rusya'da plaja İHA düştü, ortalık savaş alanına döndü! 4 kişi hayatını kaybetti

Rusya, Karadeniz kıyısındaki tatil kenti Gelencik ve yakınlarındaki Arkhipo-Osipovka köyünün Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarıyla hedef alındığını açıkladı. Rus yetkililer, saldırıda biri çocuk olmak üzere 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Krasnodar Bölge Valisi Veniamin Kondratyev, saldırının sivil altyapıyı hedef aldığını belirterek yaşananları "trajedi" olarak nitelendirdi. Yerel yönetim tarafından yapılan açıklamada, İHA enkazının düştüğü Arkhipo-Osipovka'da can kaybının 4'e yükseldiği, yaralanan 10 kişiden iki yetişkin ile bir çocuğun hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Valinin talimatıyla olay yerine afet tıbbı konusunda uzman sağlık ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi.

İHA PLAJA DÜŞTÜ

Sosyal medyada paylaşılan ve bağımsız kaynaklarca doğrulanmayan görüntülerde, bir insansız hava aracının köydeki plaj bölgesine çarptığı ve ardından şiddetli bir patlama meydana geldiği görüldü.

Ukrayna tarafından saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Hem Rusya hem de Ukrayna, savaş boyunca sivilleri kasıtlı olarak hedef almadıklarını savunuyor.