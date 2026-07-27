Putin'den Rus ordusuna emir: Gemilere müdahale edene karşı koyun

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'da düzenlenen Rus Donanması Günü kutlamaları kapsamında askeri yetkililerle bir araya geldi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Moiseyev ve filo komutanları, Putin'e operasyonel durum ve icra edilen görevler hakkında bilgi sundu.

PUTİN'DEN KORSANLIĞA KARŞI KARARLI MÜCADELE TALİMATI

Putin, toplantıda yaptığı konuşmada, Rus gemilerine yönelik el koyma girişimlerine karşılık verilmesini emrederek şu ifadeleri kullandı:

"Kötü niyetli şahıslar, ticari filo dahil filomuzu etkileme yönünde girişimlerde bulunuyor. Bu tür durumlarda, korsanlıkla uluslararası deniz hukuku çerçevesinde, ancak kararlı şekilde mücadele edilmesi gerekiyor. Bu yöndeki çalışmaların etkin olacağını umuyorum."

KALİNİNGRAD'IN GÜVENLİĞİ VURGUSU

Rus lider, Kaliningrad bölgesine yönelik tehditlere karşı da sert bir uyarıda bulunarak, "Kaliningrad bölgesinin güvenliği, Rusya'nın sahip olduğu tüm imkanlarla sağlanacak" dedi. Bu açıklama, bölgenin stratejik önemine işaret ederken, Rusya'nın sınırlarını koruma konusundaki kararlılığını ortaya koydu.

UKRAYNA'DAKİ ASKERİ DURUM VE TOPRAK İDDİALARI

Putin, Rus Deniz Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin Ukrayna'daki çatışmalarda aktif rol oynadığını belirterek, "Deniz piyade askerleri, her zaman ilerliyor ve bu yıl (Ukrayna'da) 20'den fazla yerleşim yerini kurtardı" ifadesini kullandı. Ukrayna'nın batı bölgelerine ilişkin tartışmalı bir açıklamada bulunan Putin, bu toprakların tarihsel olarak Polonya, Macaristan ve Romanya'ya ait olduğunu öne sürerek, "Ukrayna'nın er ya da geç bu toprakları kaybedeceğinden eminim. Bunlar, Polonya, Macaristan ve Romanya'ya ait idi. Her şey, bugün yarın veya birkaç yıl sonra tarihsel olarak yerli yerine gelecek" değerlendirmesini yaptı.

RUS DONANMASININ MODERNİZASYONU VE NÜKLEER CAYDIRICILIK

Vladimir Putin, Rus donanmasını geliştirmeye ve gemileri modern silahlarla donatmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Donanmamız, nükleer üçlemede büyük öneme sahip" değerlendirmesinde bulundu. Rus lider, Ukrayna'daki savaşta zafer elde etmek için elinden geleni yapacaklarını belirterek, "özel askeri operasyonun" er ya da geç sona ereceğini söyledi. Putin, Rusya'nın daha önce Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün tek garantörü olduğunu ancak Kiev'in Rusya'yı düşman bilmeyi seçtiğini de ifadelerine ekledi.

(AA)