Putin'den Ukrayna ile görüşme açıklaması: Amerikalılar İran'la meşgul onları bekliyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile barış sürecine ilişkin, ABD arabuluculuğunu beklediklerini ancak Moskova'da görüştükleri diplomatların İran meselesiyle ilgilenmesi gerekçesiyle önce Ortadoğu'daki krizin çözülmesini beklediklerini kaydetti.

'BİZ BEKLİYORUZ'

Rusya lideri Putin, Kremlin tarafından yayımlanan bir röportajda, İran'daki gerilimin sona ermesinin ardından ABD'li arabulucuların Ukrayna ile görüşmeleri yeniden başlatmak üzere gelmesini beklediğini açıkladı. Putin, "Biz bekliyoruz, tüm olaylar sona erdikten sonra, İran'la ilgili yoğun aşama bittikten sonra, daha önce Moskova'da görüştüğümüz ABD yönetimi temsilcilerinin gelmesini bekliyoruz" dedi.

PUTIN VE TRUMP ALASKA'DA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Rus lider, İran'daki gelişmelerin ardından Washington'un Ukrayna dosyasına daha fazla odaklanabileceğine işaret ederek, daha önce Moskova'da görüştükleri ABD'li yetkililerin yeniden gelmesini beklediklerini belirtti. Moskova'da Putin ile Washington heyetinin görüşmeleri yanı sıra ABD Başkanı Trump da Rus lider ile ABD'nin Alaska eyaletinin Anchorage bölgesinde, Ukrayna barışı doğrultusunda bir görüşme yapmıştı.