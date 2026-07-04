Rusya: Ukrayna'nın 500'den fazla hava unsurunu etkisiz hale getirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın 4 Temmuz gecesi Rusya topraklarına yönelik seyir füzeleri, ABD yapımı HIMARS roketleri ve insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği saldırı girişiminin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kiev yönetiminin uzun menzilli Flamingo seyir füzeleri, HIMARS çok namlulu roketatar sistemleri ve uzun menzilli İHA'larla Rus topraklarına yönelik kombine bir saldırı düzenlemeye çalıştığı öne sürüldü.

Açıklamada, söz konusu saldırının, Rus ordusunun 2 Temmuz'da Kiev yakınlarındaki askeri tesislere düzenlediği saldırıların sonuçlarını ve Konstantinovka'daki gelişmeleri gölgelemek amacıyla gerçekleştirildiği iddia edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin gece ve sabah saatlerinde düzenlenen saldırılarda 10 Flamingo uzun menzilli seyir füzesi, Belgorod bölgesinde 9 HIMARS roketi ve 494 uzun menzilli insansız hava aracı olmak üzere toplam 500'den fazla hava hedefini etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Açıklamada ayrıca, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin yalnızca haziran ayında ülke toprakları üzerinde yaklaşık 13 bin hava hedefini imha ettiği öne sürüldü.

Bakanlık, Ukrayna'nın saldırılarında kullanılan sistemlerin üretimi ve operasyonel desteğinin başta İngiltere olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri ile Kiev yönetiminin diğer destekçileri tarafından sağlandığını iddia ederek, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya'daki sivil hedeflere yönelik saldırı girişimlerinin karşılıksız bırakılmayacağını ifade etti.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarına ilişkin Ukrayna makamlarından ise henüz resmi bir değerlendirme yapılmadı.

Ukrayna'nın yerli uzun menzilli Flamingo seyir füzelerini Rusya içlerine yönelik saldırılarında kullanmaya başlaması, füzenin detayları ile ilgili bilgileri gündeme getirdi. (AA)