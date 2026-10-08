Rusya-Ukrayna savaşında müzakere adımı: Kiev ve Washington heyetleri görüşecek

Ukrayna basınına göre, Zelenski Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gündemine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Savaşın sona erdirilmesi yönünde yürütülen çalışmalara değinen Zelenski, Ukraynalı müzakerecilerin yarın ABD'de olacağını anımsattı.

UKRAYNA HEYETİ CUMA GÜNÜ ABD'Lİ TEMSİLCİLERLE GÖRÜŞECEK

Zelenski, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirilo Budanov, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yardımcısı Sergiy Kislitsya, Dış İstihbarat Servisi Başkanı Rüstem Umerov ile milletvekili David Arakhamia'nın ülkesini temsil edeceğini belirtti. Ukrayna heyetinin cuma günü Trump'ın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner'le bir araya geleceğini anlatan Zelenski, Avrupalı yetkililerin de görüşmelere katılmasını beklediklerini kaydetti. ABD'deki görüşmelerin iki gün sürebileceğini söyleyen Zelenski, "Son günlerde Amerikan tarafıyla üç kez görüştüm." ifadesini kullandı.

DENİZ VE ENERJİ ALTYAPISINA YÖNELİK ATEŞKES ÖNERİSİ

Zelenski, Ukrayna olarak deniz ve enerji altyapısına yönelik bir ateşkes önerisi üzerinde çalıştıklarını dile getirdi. Rus ordusunun son günlerde ülkesine düzenlediği saldırılarda başta çocuklar olmak üzere çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğine dikkati çeken Zelenski, Ukrayna'nın Rusya'da çocukları hiçbir zaman hedef almadığını ve bunu gelecekte de kesinlikle yapmayacağını belirtti. Zelenski, "Ama yetişkinler yakında ayrı bir karşılık alacaklar. Ayrıntıları paylaşamam." dedi.

YANDEX VERİ MERKEZİNE SALDIRI

Rusya'daki teknoloji şirketi Yandex'in Ryazan bölgesinde bulunan bir veri merkezine yapılan saldırıya da değinen Zelenski, "Biz her zaman aynı şekilde karşılık veriyoruz. Veri merkezlerine gelince, hepiniz biliyorsunuz ki, onlar (Rusya) veri merkezlerimize saldırdılar ve saldırmaya devam ediyorlar. Biz de karşılık verdik." ifadelerini kullandı.

AA