Rusya saldırdı, Kiev’de depo patladı: Can kaybı artıyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta Kiev bir kez daha hava saldırılarının hedefi oldu. Rus güçlerinin başkent Kiev ve çevresine düzenlediği saldırıların ardından Buça bölgesindeki bir depoda şiddetli patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgede geniş çaplı hasar oluşurken, ilk belirlemelere göre 27 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı.

Kiev Bölge Valisi Timur Tkaçenko, saldırının ardından Buça bölgesinden 380 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Tkaçenko, enkaz ve hasarlı yapılarda arama çalışmalarının devam ettiğini, can kaybının daha da artabileceğini ifade etti.

ZELENSKİ'DEN TEPKİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırının ardından yaptığı açıklamada, Rus bombardımanının bir depoda büyük bir patlamayı tetiklediğini söyledi. Patlamanın yalnızca depo çevresini değil, bölgedeki sivil altyapıyı da ağır şekilde etkilediğini belirten Zelenski, konutların ve yaşlılara bakım hizmeti sunan bir tesisin de zarar gören yapılar arasında bulunduğunu açıkladı.

Patlamanın boyutuna ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulunan Zelenski, mühimmatın sivil yerleşim alanlarına yakın bir noktada depolanmasına tepki gösterdi. Ukrayna lideri, X hesabından yaptığı paylaşımda, mühimmatların konutların yakınında depolanmaması gerektiğini vurgulayarak bu uygulamaya izin veren kişilerin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirtti.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, saldırının neden olduğu hasarın boyutunun belirlenmesi ve enkaz altındaki olası kişilere ulaşılması için çalışmalar sürüyor. Yetkililer, operasyonlar tamamlanmadan nihai can kaybı bilançosunun netleşmeyebileceği uyarısında bulunuyor.