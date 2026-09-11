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Halk TV Dünya Rum Kesimi'nde uçakta bomba ihbarı asılsız çıktı

Rum Kesimi'nde uçakta bomba ihbarı asılsız çıktı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yer alan Larnaka Havalimanı'ndan sefere hazırlanan bir yolcu uçağında bomba olduğuna dair ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

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Rum Kesimi'nde uçakta bomba ihbarı asılsız çıktı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Larnaka Havalimanı'ndan sefere hazırlanan bir yolcu uçağında bomba olduğuna dair ihbarın ardından yapılan incelemede herhangi bir bulguya rastlanmadığı, uçuşların normale döndüğü bildirildi.

Rum basınında yer alan haberlere göre, GKRY'nin Larnaka kentinden İtalya'ya gitmek üzere pist başında sefere hazırlanan Wizz Air'e ait yolcu uçağında bomba olduğuna dair ihbarlar yapıldı.

Rum Ulaştırma, Haberleşme ve Bayındırlık Bakanı Evie Tsolaki, gazetecilere yaptığı açıklamada, birden çok kuruma uçakta bomba olduğuna dair ihbarlar ulaştığını aktardı. Gelen ihbarlar üzerine uçak pist başından döndürülüp tekrar aprona çekilerek yolcular tahliye edildi.

Tsolaki, polisin uçakta yaptığı aramada herhangi bir bulguya rastlamadığını, bunun üzerine Larnaka'dan Roma'ya gidecek Wizz Air uçağının yolcularının tekrar uçağa alınarak seferini yapmasına izin verildiğini açıkladı.

Bomba ihbarı sonucu Larnaka Havalimanı'nda kısa süre askıya alınan uçak seferlerinin gecikmeli olarak yapıldığı, Rum İçişleri Bakanlığının da asılsız ihbarların kaynağını araştırdığı kaydedildi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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