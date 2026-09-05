Ruhi Çenet’ten ABD'yi sarsan Yahudiler videosu sonrası ilk açıklama! Bilinmeyenleri anlattı

Türkiye’nin tanınan içerik üreticilerinden Ruhi Çenet’in ABD’de yaşayan Hasidik Yahudilerin hayatını konu alan yaklaşık 40 dakikalık belgeseli, yayınlanmasının ardından dünya çapında büyük ilgi gördü. Kısa sürede 49 milyon izlenmeye ulaşan video, yalnızca ultra-Ortodoks Yahudilerin gündelik yaşamını değil, topluluğun ABD’deki siyasi etkisini, kamu kaynaklarından aldığı çeşitli destekleri ve İsrail ile olan bağlarını da tartışmaya açtı.

Belgeselde özellikle New York’un merkezinde yaşayan Hasidik toplulukların modern hayatla kurduğu mesafeye odaklanıldı. Bazı cemaatlerde televizyon ve akıllı telefon kullanılmadığı, internet ve modern teknolojinin dini gerekçelerle sınırlandırıldığı aktarıldı. Geniş ailelerin ve cemaat yapısının sosyal yaşamda belirleyici olduğu toplulukta günlük hayatın önemli bölümünün dini kurallar ve gelenekler çerçevesinde şekillendiği gösterildi.

TARTIŞMALARIN ODAĞINA YERLEŞTİ

Ancak belgeselin gündem olmasının nedeni yalnızca sıra dışı yaşam biçimi olmadı. Video, ABD’deki ultra-Ortodoks Yahudi toplumunun kamu kaynaklarından yararlanması, siyasi ağırlığı ve İsrail'le ilişkileri açısından da tartışmaların odağına yerleşti. Üstelik belgeselin yayınlandığı günlerde ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da Hasidik liderleri ağırlaması, söz konusu topluluğun Amerikan siyasetindeki etkisine ilişkin tartışmaları daha da görünür hale getirdi.

"BAŞLANGIÇTA DAHA HAFİF BİR İÇERİK BEKLİYORLARDI"

Belgeselin ardından X hesabından açıklama yapan Ruhi Çenet, çekimlerin merkezindeki topluluğun Chabad-Lubavitch olduğunu belirtti. Çenet, bu grubun ileri düzeyde Siyonist olduğunu ve İsrail yanlısı bir çizgiye sahip bulunduğunu ifade etti.

Çenet’in aktardığına göre topluluk, kendilerinden başlangıçta yalnızca kültürel ve yüzeysel bir içerik hazırlanmasını bekliyordu. Ünlü seyahat içerik üreticisi Drew Binsky’nin tarzına benzer şekilde gündelik yaşamın, geleneklerin ve kültürel farklılıkların anlatıldığı daha hafif bir video çekileceğini düşündüklerini belirten Çenet, kanalın yüksek izlenme potansiyelinin de çekim talebine daha ılımlı yaklaşılmasında etkili olduğunu söyledi.

Çenet ayrıca bunun Hasidik Yahudiler hakkında hazırlanan ilk internet içeriği olmadığını hatırlattı. İçerik üreticileri Tyler Oliveira ve Tommy G’nin daha önce benzer şekilde topluluğun yaşamını konu alan videolar hazırladığını aktardı.

"KONU YALNIZCA KÜLTÜRDEN İBARET DEĞİL"

Çenet’e göre çekimler ilerledikçe ekip, ilk bakışta yalnızca dini gelenekler ve günlük yaşam üzerinden ele alınan konunun çok daha geniş siyasi ve ideolojik boyutları olduğunu fark etti.

Çenet, çekimler sırasında topluluğun aldığı çeşitli destekler, İsrail ile kurduğu tarihsel ve ideolojik bağlar ve Kudüs’e yönelik siyasi-dini yaklaşımlarının da ortaya çıktığını belirtti. Belgeselde bu unsurlara da yer vermeye çalıştıklarını söyleyen Çenet, böylece izleyiciye yalnızca Hasidik Yahudilerin nasıl yaşadığını değil, bu toplulukların ABD'deki daha geniş siyasi ve toplumsal konumunu da göstermeyi amaçladıklarını ifade etti.

Çenet açıklamasının sonunda ise izleyicilerine “Filistinli çocukları desteklemeyi unutmayın!” çağrısında bulundu.

Böylece başlangıçta ABD’deki kapalı ve geleneksel bir toplumun gündelik yaşamını göstermek amacıyla hazırlanan belgesel, 49 milyonluk izlenme rakamıyla birlikte Hasidik Yahudilerin teknolojiye yaklaşımından aile yapısına, kamu kaynaklarıyla ilişkilerinden İsrail bağlantılarına ve ABD siyasetindeki etkilerine kadar uzanan daha geniş bir tartışmanın fitilini ateşledi.