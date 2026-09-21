Ruhi Çenet’in ardından ABD’li YouTuber da Hasidik Yahudilerin peşine düştü! Sokakta takip edildi

Ruhi Çenet’in 81 milyon izlenen Hasidik Yahudiler üzerine hazırladığı videonun ardından ABD’li içerik üreticisi Tyler Oliveira da aynı toplulukları konu alan yeni çalışmasıyla gündeme geldi.

E-RATE KAYITLARINI İNCELEDİ

Oliveira, 20 Eylül’de yaklaşık 55 dakikalık “I Exposed a Jewish Fraud Ring Stealing From Poor Kids...” (Yoksul çocuklardan para çalan bir Yahudi dolandırıcılık çetesini ifşa ettim...) başlıklı videosunu yayımladı. İçerik üreticisi, çalışmasında düşük gelirli öğrencilerin bulunduğu okullara internet ve teknoloji altyapısı sağlanmasını destekleyen federal E-Rate programındaki başvuruları ve ödeme kayıtlarını inceledi.

E-Rate programı kapsamında uygun okulların internet ve telekomünikasyon hizmetlerinin maliyetinin önemli bir bölümü federal kaynaklardan karşılanabiliyor. Oliveira ise New York ve New Jersey'deki bazı Yahudi okullarının başvurularını inceleyerek ihale süreçleri, internet sağlayıcıları, şirket bağlantıları ve hizmet bedelleri üzerine sorular yöneltti.

PİYASA FİYATININ ÜSTÜNDE BEDELLER

Oliveira'nın araştırmasında dikkat çektiği en önemli başlıklardan biri ihale süreçleri oldu.

Videoda kamu kayıtlarından derlediği 633 ihale talebinin yüzde 93,7'sinin yalnızca bir teklif aldığı veya hiç teklif almadığı öne sürüldü. Ayrıca 47 okulun ilanlarına başka şirketlerden yanıt gelmediğini beyan etmesine rağmen mevcut sağlayıcılarla çalışmaya devam ettiği iddia edildi.

Oliveira'nın ekibi, inceledikleri ağdaki başvuruların 2017'den bu yana 43 milyon dolardan fazla finansman talep ettiğini, 15 milyon doların üzerinde ödeme alındığını ve 2026 başvurularında yaklaşık 5,7 milyon doların hâlâ beklemede olduğunu belirtti.

Videoda ayrıca bazı okulların internet hizmetleri için piyasa fiyatlarının üzerinde görünen bedeller bildirdiği öne sürüldü.

GEÇMİŞTEKİ SORUŞTURMALAR DA VİDEODA YER ALDI

Oliveira'nın araştırmasının önemli bölümlerinden biri geçmişte E-Rate programında ortaya çıkarılan gerçek suç dosyalarına ayrıldı.

Bunlardan biri, 2018'de Rockland County'de yürütülen soruşturmaydı. Diğer önemli isim ise Richard Bernstein oldu. Bernstein, Ocak 2026'da federal E-Rate sözleşmelerini kendisine ödeme yapan sağlayıcılara yönlendirdiğini ve karşılığında komisyon aldığını kabul etti.

Federal soruşturmalarda geçmişte bazı okul yöneticilerinin tedarikçilerle maddi paylaşım anlaşmaları yaptığı da ortaya çıkarılmıştı. Ancak Oliveira'nın yeni videosunda incelenen güncel okul ve şirketlerin büyük bölümünün bu eski davalardaki suçlarla ilişkilendirildiğine dair yeni bir ceza davası bulunmadığı özellikle belirtiliyor.

KAMERALI SORUŞTURMA SIRASINDA GERİLİM

Oliveira'nın araştırması yalnızca kamu kayıtlarıyla sınırlı kalmadı.

YouTuber, New York ve New Jersey'deki bazı okullara giderek yöneticilere ve danışmanlara sorular yöneltti. New Square'deki Yeshiva Ateret Yakov önünde ise milyonlarca dolarlık internet ve güvenlik sistemi başvurularıyla ilgili danışman Robert Schnitzkin'e ulaşmaya çalıştı.

The Creator Wire'ın aktardığına göre Oliveira'nın danışmana ulaşmaya çalışmasının ardından kalabalık bir grup sokakta onu takip etti. Oliveira'nın okul ve şirket temsilcilerine yönelttiği soruların bazıları ise yanıtsız kaldı.

RUHİ ÇENET'İN VİDEOSUNUN ARDINDAN GELDİ

Oliveira'nın videosunun zamanlaması da dikkat çekti. Türk YouTuber Ruhi Çenet, kısa süre önce Hasidik Yahudilerin yaşamını konu alan videosuyla uluslararası ölçekte dikkat çekmişti.

Oliveira ise konuyu farklı bir açıdan ele alarak dini yaşam biçiminden ziyade federal fonlar, okul internet hizmetleri, ihale süreçleri ve danışmanlık şirketleri üzerine yoğunlaştı.

Böylece Hasidik topluluklar, kısa aralıklarla iki farklı YouTuber'ın hazırladığı ve milyonlarca izlenmeye ulaşan içeriklerin odağına taşındı.