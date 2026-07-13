Reddeden kadınları gizlice kaydediyormuş! Genç hemşire cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Amerikalı hemşire Mackenzie Michalski'nin öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. 31 yaşındaki Michalski'yi öldürmekten suçlu bulunan İrlandalı Lorcan Tadgh Murphy, 14 yıl hapis cezasına çarptırılırken, soruşturma dosyasına giren dijital deliller kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Soruşturma kapsamında Murphy'nin bilgisayarında, kamuya açık alanlarda tanışmaya çalıştığı ve tekliflerini reddeden çok sayıda kadını gizlice kaydettiği görüntüler ile kişisel notları bulundu. Yetkililere göre sanık, kadınlarla yaşadığı karşılaşmaları düzenli olarak kayıt altına alıyor, Avrupa şehirlerini kadınlarla tanışma "başarısına" göre değerlendiriyor ve bu girişimlerini sayısal olarak takip ediyordu.

GERÇEKLER OTOPSİ RAPORUYLA ORTAYA ÇIKTI

Savcılığın dosyasına göre Michalski, Avrupa gezisinin son günlerinde Budapeşte'de gece eğlencesine çıktıktan sonra Murphy ile tanıştı. Güvenlik kameraları ikilinin birlikte sanığın evine girdiğini gösterirken, genç hemşireden bir daha haber alınamadı. Otopsi raporunda Michalski'nin bağlandığı, darp edildiği ve boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

CİNAYET SONRASI KAYIT ALMIŞ

Polis, Murphy'nin telefonunda cinayet sonrası çekildiği belirtilen görüntüler ile cesedin nasıl yok edileceğine ilişkin internet aramaları da tespit etti. Sanığın daha sonra bir valiz satın alarak Michalski'nin cansız bedenini yaklaşık 160 kilometre uzaklıktaki ormanlık bir alana bıraktığı belirlendi.

Mahkemede olayın "rızaya dayalı cinsel ilişki sırasında yaşanan talihsiz bir kaza" olduğunu savunan Murphy'nin bu iddiası mahkeme tarafından kabul edilmedi. Cinayetten suçlu bulunan sanığın cezasının ardından Macaristan'dan sınır dışı edilmesine ve 10 yıl süreyle ülkeye girişinin yasaklanmasına karar verildi. Kararı temyize taşıyan savunma avukatları ise hükme itiraz edeceklerini açıkladı.