Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Dünya Putin ateşi harlayan imzayı attı: Asker sayısı artırıldı

Putin ateşi harlayan imzayı attı: Asker sayısı artırıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşı devam ederken ordudaki personel sayısını artıran kararnameyi imzaladı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Putin ateşi harlayan imzayı attı: Asker sayısı artırıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile 2022'de patlak veren savaş devam ederken kritik bir karara imza attı.

Putin, Rusya Silahlı Kuvvetleri'ndeki personel sayısını 2 milyon 426 bin 130'a çıkaran kararnameyi imzaladı.

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnameye göre söz konusu personelin 1 milyon 535 bini asker. Böylece 25 bini asker olmak üzere Rus ordusundaki personel sayısı toplam 27 bin kişi arttı.

Putin'in imzaladığı kararname, 1 Ağustos’tan itibaren yürürlüğe girecek.

Putin'den Rus ordusuna emir: Gemilere müdahale edene karşı koyunPutin'den Rus ordusuna emir: Gemilere müdahale edene karşı koyun

HAZİRAN 2026'DA DA ARTIŞA GİDİLMİŞTİ

Putin, Haziran 2026'da imzaladığı kararname ile Rus ordusundaki personel sayısını, 1 milyon 510 bini asker olmak üzere 2 milyon 399 bin 130’a çıkarmıştı.

Geçen yılın sonunda Putin, Ukrayna'daki savaşta 700 binden fazla askerin bulunduğunu bildirmişti.

Rus ordusunda, Ukrayna'da savaşmak üzere ayrıca sözleşmeli ve gönüllü askerler de görev yapıyor. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro